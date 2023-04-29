Vali Gökmen Çiçek'e depremzede teşekkürü

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Milli Mücadele Müzesi’ne dönüştürülen Kayseri Lisesi’nde düzenlenen programa katıldı. Bu sırada Kayseri Lisesi’ne kayıt yaptıran depremzede bir öğrenci, Vali Çiçek’in yanına gelerek koordinatör valiliği döneminde Kahramanmaraş’ta yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür etti. Kız öğrenci, “İyi ki geldiniz, verin elinizi öpeyim. Yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Çok faydanız oldu bize” diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek de öğrenci ile tokalaşarak “Nasılsın, seni burada görmek çok güzel. Nasıl arkadaşlarından memnun musun?” diye sordu. Öğrenci de memnun olduğunu söyledi.