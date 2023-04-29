Vali Gökmen Çiçek'e depremzede teşekkürü
Kahramanmaraş depremleri sonrası Kayseri'ye taşınan bir depremzede, uzun süre bölgede koordinatör vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.
- 29.04.2023 14:05
- Güncelleme: 29.04.2023 14:05
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Milli Mücadele Müzesi’ne dönüştürülen Kayseri Lisesi’nde düzenlenen programa katıldı. Bu sırada Kayseri Lisesi’ne kayıt yaptıran depremzede bir öğrenci, Vali Çiçek’in yanına gelerek koordinatör valiliği döneminde Kahramanmaraş’ta yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür etti. Kız öğrenci, “İyi ki geldiniz, verin elinizi öpeyim. Yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Çok faydanız oldu bize” diye konuştu.
Vali Gökmen Çiçek de öğrenci ile tokalaşarak “Nasılsın, seni burada görmek çok güzel. Nasıl arkadaşlarından memnun musun?” diye sordu. Öğrenci de memnun olduğunu söyledi.