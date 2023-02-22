Vali Gökmen Çiçek Elbistan’da da bildiğimiz gibi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde yıkıma sebep oldu. Depremin hemen ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kahramanmaraş’a koordinatör vali olarak atanmıştı. Maraş’ta arama kurtarma ve yardım faaliyetlerini koordine eden Vali Çiçek, daha sonra ikinci büyük depremin merkez üssü Elbistan’a koordine vali olarak görevlendirildi.

Elbistan’da bulunan çadır kentte vatandaşların sorunlarını gidermeye çalışan Vali Gökmen Çiçek, depremden etkilenen çocukların da yaralarını sarmak için onlarla vakit geçiriyor. Çocuklarla birlikte futbol oynayan Vali Çiçek çocukların eğlenceli anlarına ortak oldu.