Vali Gökmen Çiçek, ERÜ Öğrencileri ile İftar Yaptı

Öğrenci Yemekhanesinde düzenlenen iftara; Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve Rektör Prof. Dr. Fatih Altun' un yanı sıra; Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgehan Yeşilyurt, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ile Dr. Oktay Musa Kayırga öğrencilerin iftar menüsüne destek veren hayırsever Ali Çamlı ile öğrenciler katıldı.

Vali Gökmen Çiçek Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve beraberindekiler iftar öncesi tek tek masaları dolaşarak öğrenciler ile sohbet etti.

