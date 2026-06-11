Vali Gökmen Çiçek: Gençlerimizi spor salonlarında tutacağız

(RHA)- Kayseri Valiliği, Kocasinan Belediyesi, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Erdemlerimizle Varız (ERVA) işbirliği ile öğrencilere kıyafet dağıtımı gerçekleştirildi. Vali Gökmen Çiçek, “Gençlerimizi spor salonlarında tutacağız. Onlarla hem milli ve manevi değerler noktasında hem de spor alanında en zirvelere doğru beraber yükseleceğiz” dedi.

Çevre, Şehircilik ERVA’da düzenlenen kıyafet dağıtım törenine, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, öğrenciler ve velileri katıldı. Etkinlik protokol üyelerinin öğrencilerle gerçekleştirdiği voleybol müsabakası ile başladı. Vali Çiçek’in başlangıç vuruşunu yaptığı maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Ardından ERVA Spor Okullarındaki öğrencilere kıyafet dağıtımı gerçekleştirildi. Sonrasında açıklama yapan Vali Gökmen Çiçek, “Her zaman söylediğim gibi, Kayseri’de artık ERVA diye bir gerçek var. Bugün birçok ilde ERVA Spor Okulları model olmuş durumda. Birçok ilden arayanlar, kendi şehirlerinde ERVA Spor Okulları modelini uyguladıklarını gururla bize ifade ediyorlar. Kayseri’nin kendi içerisinden çıkardığı, kendi iş insanlarıyla, kendi STK’larıyla, kendi kurumlarıyla ortaya koyduğu proje bugün Türkiye’ye model olmuş durumda. 70 tane ERVA’yı, dile kolay, hep beraber açtık. Burada en büyük paylardan birisi, Kayseri basınının ERVA Spor Okullarını en başından itibaren bağrına basması, inanması, güvenmesi ve ağabeyleri olarak, amcaları olarak basınımızın, özellikle Kayseri yerel basınımızın ERVA Spor Okullarına inanmasıydı. En başından itibaren buna inananlar arasında Kayseri basını vardı. Bugün 70 ERVA, 17 bin 200 sporcusuyla beraber Türkiye’nin en büyük spor organizasyonlarından biri haline geldi. Her yerde, şu saatte, her yerde ERVA sporcuları terliyor, spor yapıyor. Bakın, sizinle konuştuğum bu dakika içerisinde Macaristan’da, Polonya’da sporcularımız ringlere, kürsülere, müsabakalara çıkıyorlar. Sizinle konuştuğum şu dakika içerisinde Türkiye’nin birçok yerinde şampiyonlarımız mücadele veriyor. Bunların mücadele masrafları, yurt dışına gitmeleri, müsabakalara çıkmaları, kıyafetleri ve her türlü organizasyonuyla beraber ERVA, devasa bir meydan okuma” diye konuştu.

“ERVA’NIN MEYVELERİNİ 2-3 YIL SONRA GÖRECEĞİZ”

Sözlerini sürdüren Çiçek, şöyle konuştu: “Ben en başından beri söylüyorum; biz meydan okuyoruz. Kime meydan okuyoruz? Gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara karşı meydan okuyoruz. O yüzden çıktık. Ama bu kadar kısa sürede böyle bir organizasyon haline geleceğini beklememiştim. Bunun benim için ayrı bir sürpriz olduğunu da ifade etmem gerekir. Bugün Çevre Şehircilik’te kız öğrencilerimizle beraberiz. Burası bir kız okulu. Okulumuzun ismi Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Dolayısıyla öğrencilerimizle beraber buradaki voleybol kulübümüz muhteşem gidiyor. ERVA’nın meyvelerini 2-3 yıl sonra göreceğiz. Ben, ERVA öğrencileriyle, Kayseri öğrencileriyle gurur duyduğumu şehrin valisi olarak ifade etmek istiyorum. Bir projeye valilik, yerel yönetim, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kaymakamlar, vali yardımcıları, STK’lar, iş dünyası ve basın hep beraber sahip çıkarsa başarılı olmama şansı yok. İşte Türkiye’ye böyle model olunur. Dün bir valimiz aradı. Dedi ki: ‘Bizim ilimizde şu kadar açtık.’ Bir yerde başka bir meslektaşım, ‘Bizde 25’e ulaştı.’ dedi. Ben gururla, özellikle Kayseri’nin bu modelinin tüm Türkiye’de uygulanmasını mutlulukla izliyorum. Bu doğru bir model. Gençlerimizi spor salonlarında tutacağız. Onlarla hem milli ve manevi değerler noktasında hem de spor alanında en zirvelere doğru beraber yükseleceğiz. Yani macera devam ediyor. Kayseri’nin tarihinde artık ERVA Spor Okulları olacak.”

“BU PROJE ÇOCUKLARIMIZI SPORLA BULUŞTURMAK İÇİN ORTAYA ÇIKTI”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, “Bugün ERVA Spor Okullarının öğrencileriyle birlikteydik. Farklı ERVA’larda eğitim alan çocuklarımıza ödüllerini takdim ettik. Bundan dolayı, ERVA Spor Okullarında çeşitli spor branşlarında eğitim alan tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum. Tabii ki bu proje, Kayseri’mizin her köşesindeki çocuklarımızı sporla buluşturmak, onların daha iyi şartlarda ve daha nitelikli ortamlarda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla ortaya çıkmış bir projedir. Bu vesileyle başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.“MADALYAYA UZANAN ONLARCA ÇOCUĞUMUZ OLACAK”

Sözlerine devam eden Çolakbayrakdar, “Sayın Valimiz bu işle ilgili çok ciddi anlamda emek veriyor ve destek sağlıyor. Projenin başladığı günden itibaren biz de Sayın Valimizin emeğine ve gayretine katkı sunabilmek adına bütün tesislerimizi ERVA Spor Okullarına açarak bu desteğin yanında olduk. Bugün de aynı anlayışla desteğimizi göstermek için buradayız. Gördüğümüz kadarıyla çocuklarımız, farklı branşlarda yaptıkları sporlarla kendilerini göstermeye başladılar. Yakın gelecekte şunu göreceğiz: Kayseri’de madalyaya uzanan onlarca gencimiz, onlarca çocuğumuz olacak. Bu altyapı, şehrimizi sportif anlamda da başarıya ulaştıracaktır. Bütün gençlerimize sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde farklı etkinliklerde de bir araya geliriz. Bu temenniyle hepinize sağlık ve esenlikler diliyorum” dedi.

