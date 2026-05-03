Vali Gökmen Çiçek: Gençlerimizi zehirlemek isteyenlere karşı meydan okumayı sporla yapacağız

Bir düğün salonunda düzenlenen programa, Vali Gökmen Çiçek, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, sporcular ve davetliler katıldı. Programda konuşan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, “Bizler Fransa’da yapılacak önemli bir organizasyona katılacağız. Bunun hazırlıklarını Kayseri’de yaptık. Biz Kayseri’yi evimiz olarak görüyoruz. Ne zaman bir organizasyon olsa hep yanımızda oldunuz. Bundan dolayı da sizlere çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek ise, “Bu şehir sporda harikalar şey yapıyor. Yapmaya da devam edecek. Bütün bağımlılıklara karşı gençlerimizi dünyanın neresinde olursa olsun zehirlemek isteyenlere karşı meydan okumayı sporla yapacağız. İşte görme engelliler bunu yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

