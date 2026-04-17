Vali Gökmen Çiçek: Halkı korku ve paniğe çağıran hesaplar takip ediliyor

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, katıldığı kitap fuarında Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısına değinerek, 'Hiç kimsenin halkımızı, velilerimizi ve çocuklarımızı korkutma üzerinden başka bir plan kurmamasını söylemek istiyorum. Kayseri'de şu ana kadar 35 hesap üzerinden çocuklarımızı ve aileleri panikletecek seviyede doğru olmayan bilgilerin paylaşıldığı ifade ediliyor' dedi.

Kitap Fuarında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, “Kahramanmaraş'taki okul saldırısından dolayı kentteki birçok anne ve baba okulların güvenliği ile ilgili sorular soruyor. Bütün okullarımızda gerekli güvenlik önlemleri en üst seviyede alınmıştır. Her bir okulumuzda şu an polis memurları görevlendirilmiş, polis dışındaki bölgelerde de jandarma personeli görevlendirilmiştir. Her okulumuzda bir irtibat polisi veya irtibat subayı mevcut hale getirilmiştir” diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Çiçek, "Çocukların özellikle sosyal medya ile ilgili ve özellikle dijital alanla ilgili girdikleri alanlar büyük bir tehlike oluşturuyor. Hükümetimiz en kısa vadede önlemlerini almak için yoğun bir çaba gösterirken biz valileri de gerekli talimatlarla Cumhurbaşkanımız talimatlandırdı. Çocuklarımızı dijital bağımlılıktan kurtarmak durumundayız. İşte kitap fuarları da tam bunun için" ifadelerini kullandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının çalışmalarını değerlendiren Çiçek, şunları söyledi: “Sosyal medya üzerinden halkımızı korku ve paniğe sürüklemek isteyenler, her bir hesap içerisinde yaptığınız provokasyon mutlaka kolluk kuvvetlerimizle takip ediliyor. Adliyemiz verdiği talimatlarla bu konuda gerçekten hassasiyetle ve titizlikle konuyu takip ediyor. O yüzden hiç kimsenin halkımızı, velilerimizi ve çocuklarımızı korkutma üzerinden başka bir plan kurmamasını söylemek istiyorum. Şu ana kadar 35 hesap üzerinden çocuklarımızı, aileleri panikletecek seviyede doğru olmayan bilgilerin paylaşıldığı Kayseri'de ifade ediliyor. Bu konuda savcımızın alanına girmek istemem. Ancak ben süreci ne kadar titizlikle takip ettiklerini biliyorum."

