Vali Gökmen Çiçek, 'Kadınlar olmazsa hiçbir projede başarılı olma şansımız yok'

Kadınlar olmazsa hiçbir projede başarılı olma şansımız yok. Kadın kooperatifleri kurduk, kapanacak diye düşünenler oldu ama çok başarılı oldular ve bunu gösterdiler. Bugün Kayseri kadın kooperatifleri tüm Türkiye’de örnek gösterilen kooperatif oldu. Kadınlar bir şeye inandığında pes etmiyor, biz bazen pes edip yorulabiliyoruz ama kadın yorulmuyor. Bir şeye inanmışsa onu ne yapıp edip sonunu getiriyor ve bu yüzden size ihtiyacımız var” dedi.

Kayseri Valiliği destekleri ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü katkılarıyla Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği tarafından Katun’dan Kadın’a ‘Gevher Nesibe’ programı düzenlendi. Programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri 1. Komando Tugay Komutanı Tuğg. Mesut Koçak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, kaymakamlar, kooperatif ve dernek temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek kadınların öneminden bahsederek, “Türkler ataerkil olarak bilinir ama biz anaerkiliz. Tarihimizde baktığımızda birçok kahramanımız var ama nedense rol model olarak genç kızlarımıza sunabileceğimiz kadın kahramanlarını çok gün yüzüne çıkarmamışız. Bizler de suçlu olarak öğretememişiz. Sadece Kayseri için baktığımızda yapılan hayırseverliklerin büyük kısmında kadınlar olduğunu görüyoruz. Hunat Hatun, Dünyanın ilk tıp fakültesi olan Gevher Nesibe Şifahanesi yine bir kadın tarafından yapılmış. Osmanlı tarihine baktığımızda da bir kadın biraz başarılı olduysa, Hürrem Sultan gibi, biz hemen onu bir takım entrikalar yapan kişi olarak algılarız. Kösem Sultan Osmanlı’yı yıkılıştan kurtarıyor, tek başına yıllarca yönetiyor.

Kayseri’nin Kayserili kadınlara ihtiyacı var. Uyuşturucuyu bir ilde bitirmek istiyorsak annelerin, kadınların dik duruşuna ve bu konuda arkamızda ve yanımızda olmalarına ihtiyacı var. Kadınlar olmazsa hiçbir projede başarılı olma şansımız yok. Kadın kooperatifleri kurduk, kapanacak diye düşünenler oldu ama çok başarılı oldular ve bunu gösterdiler. Bugün Kayseri kadın kooperatifleri tüm Türkiye’de örnek gösterilen kooperatif oldu. Kadınlar bir şeye inandığında pes etmiyor, biz bazen pes edip yorulabiliyoruz ama kadın yorulmuyor. Bir şeye inanmışsa onu ne yapıp edip sonunu getiriyor ve bu yüzden size ihtiyacımız var” diye konuştu.



Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Özlem Güneş ise, “İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün de katkılarıyla tertiplediğimiz bu programda tarihimizdeki güçlü kadınlara bizim kadınlarımıza değinmek istedik. içimizde yanan ve hiç sönmeyecek olan o hizmet ateşinin ilk kıvılcımlarını yakan değerlerimizi anmak, bugün burada pek çok kadın derneğinin, kadın kooperatifinin temsilcilerini ağırlamaktayız. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Beyefendinin, kaymakamlıklarımızın, belediyelerimizin de teşvik ve destekleriyle kadın kooperatiflerimiz Kayseri'de etkili ve verimli faaliyetler sürdürmektedir. Dünyanın bilinen en eski, kadın teşkilatı olan Bacıyani Rum'un Kayseri'de kurulduğunu biliyor muydunuz? Yaktığı meşaleyi taşıyan, değer katan girişimci kadınlar derneği olarak sosyal hayatın içindeki sağlam ve saygın duruşumuzu hizmet ateşiyle perçinleyerek yolumuza devam etmekte kararlıyız. Bu kararlı adımlarımızdan birini attığımız bu anlamlı günde burada bulunan ve bizleri destekleyen herkese bir kez daha teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.