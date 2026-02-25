  • Haberler
  • Gündem
  • Vali Gökmen Çiçek, Kahraman Jandarmalarla İftar Sofrasında Buluştu

Vali Gökmen Çiçek, Kahraman Jandarmalarla İftar Sofrasında Buluştu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen iftar programında kahraman jandarmalarla bir araya geldi. İftar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Gökmen Çiçek, Kahraman Jandarmalarla İftar Sofrasında Buluştu

İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen iftar programında, yurdun dört bir yanından Kayseri’de vatani görevini yapan jandarmalarla samimi sohbetler yapıldı. Başkan Büyükkılıç, iftarın ardından yaptığı konuşmada, “İl Jandarma Komutanlığı’mızda kahraman jandarmamızın iftar sofralarına misafir olduk. Rabbim yiğitlerimizin ayağına taş değdirmesin; milletimizin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini daim eylesin” dedi.

 Vali Çiçek’ten Vatanseverlik Vurgusu

İftar programında jandarma personeline hitap eden Vali Gökmen Çiçek, “Memleketimizin her bir coğrafyasından gelip asker ocağında vatan, memleket, millet için mücadele adına bir araya geliyorsunuz. Sizler bizlere emanet, bizler sizlere emanet, vatan da size emanet. Dolayısıyla sizlerle beraber olmak her birimize ayrı bir güç verdi” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç’ın Talas Ziyareti

İftarın ardından Başkan Büyükkılıç, Talas ilçesinde bulunan Müşerref-İsmail Yapıcı Camii’nde teravih namazını eda etti. Burada çocuklarla yakından ilgilenen Büyükkılıç, onlara Kayserispor atkısı hediye etti. Ayrıca, vatandaşlara AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı standında salep ikramında bulundu.

Başkan Büyükkılıç’a bu buluşmasında Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz eşlik etti.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Bu anlamlı iftar programı, Kayseri'deki jandarma personeli ile yerel yöneticilerin bir araya gelerek birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiği önemli bir etkinlik oldu. Vali Gökmen Çiçek’in öncülüğünde gerçekleştirilen bu tür organizasyonlar, toplumun çeşitli kesimlerini bir araya getirerek dayanışma ruhunu güçlendiriyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Bağ Kültürü Müze Olarak Yaşayacak
Kayseri Bağ Kültürü Müze Olarak Yaşayacak
Kayseri'de 'Vergi Haftası' Ziyaretleri
Kayseri'de 'Vergi Haftası' Ziyaretleri
Hukukçu Onaç, 'Meliha Keskin ablamız için her şeyi yapmaya açığız'
Hukukçu Onaç, “Meliha Keskin ablamız için her şeyi yapmaya açığız”
Bu kez 'Ben Kullanıcıyım' dedi ama 15 yıl cezadan kurtulamadı
Bu kez 'Ben Kullanıcıyım' dedi ama 15 yıl cezadan kurtulamadı
Başkan Yalçın Gençlerle Ramazan Söyleşisinde
Başkan Yalçın Gençlerle Ramazan Söyleşisinde
Vali Gökmen Çiçek, Kahraman Jandarmalarla İftar Sofrasında Buluştu
Vali Gökmen Çiçek, Kahraman Jandarmalarla İftar Sofrasında Buluştu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!