Vali Gökmen Çiçek, Kahraman Jandarmalarla İftar Sofrasında Buluştu

İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen iftar programında, yurdun dört bir yanından Kayseri’de vatani görevini yapan jandarmalarla samimi sohbetler yapıldı. Başkan Büyükkılıç, iftarın ardından yaptığı konuşmada, “İl Jandarma Komutanlığı’mızda kahraman jandarmamızın iftar sofralarına misafir olduk. Rabbim yiğitlerimizin ayağına taş değdirmesin; milletimizin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini daim eylesin” dedi.

Vali Çiçek’ten Vatanseverlik Vurgusu

İftar programında jandarma personeline hitap eden Vali Gökmen Çiçek, “Memleketimizin her bir coğrafyasından gelip asker ocağında vatan, memleket, millet için mücadele adına bir araya geliyorsunuz. Sizler bizlere emanet, bizler sizlere emanet, vatan da size emanet. Dolayısıyla sizlerle beraber olmak her birimize ayrı bir güç verdi” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç’ın Talas Ziyareti

İftarın ardından Başkan Büyükkılıç, Talas ilçesinde bulunan Müşerref-İsmail Yapıcı Camii’nde teravih namazını eda etti. Burada çocuklarla yakından ilgilenen Büyükkılıç, onlara Kayserispor atkısı hediye etti. Ayrıca, vatandaşlara AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı standında salep ikramında bulundu.

Başkan Büyükkılıç’a bu buluşmasında Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz eşlik etti.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Bu anlamlı iftar programı, Kayseri'deki jandarma personeli ile yerel yöneticilerin bir araya gelerek birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiği önemli bir etkinlik oldu. Vali Gökmen Çiçek’in öncülüğünde gerçekleştirilen bu tür organizasyonlar, toplumun çeşitli kesimlerini bir araya getirerek dayanışma ruhunu güçlendiriyor.