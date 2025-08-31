Vali Gökmen Çiçek; “Kayseri'de milli bayramlar çok başka bir coşkuyla kutlanıyor”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümünde Kayseri Lisesi’nde Resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyonun ardından konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Sizlerin de gördüğü gibi halkımızın çok büyük bir teveccühüyle Taş Mektebin bahçesinde 103 yıl önceki hatıraları anarak coşkuyla, heyecanla bir 30 Ağustos kutladık. Gerçekten Kayseri'de milli bayramlar çok başka bir coşkuyla kutlanıyor. Çünkü Kayseri özgürlüğün, hürriyetin, milletin, devletin ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Ve milli manevi değerlerine, memleketine aşık bir şehirde büyüklerinin olduğu bir şehirdeyiz. Dualı bir şehirdeyiz. Dolayısıyla burada 3-4 bin insanla beraber bu vatan, memleket, millet, devlet, halk kaynaşmasıyla bunu kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Biz durmayacağız sürekli çalışacağız. Bakın yanımda Osman amca var. 17 tane okul yapmış. Yanımda Mehmet Altun amca var. 30’a dayanmış okulları. Bu yaşta hala bu millet için, bizler için, çocuklarımız için, devletimiz, milletimiz için, bütün servetlerini bizim emeğimize sürüyorlar. İşte 30 Ağustos'ta sizlerin karşısında iki büyüğümle, iki hayırseverle konuşuyor olmaktan dolayı çok mutluyum. İşte bu seferberlik ruhuyla. Çünkü Osman amcam da, Mehmet amcam da bana der ki; ‘kazandıklarımız bizim değil, biz bu millet için varız’ derler. Her birimiz bu şuurda olursak bambaşka yerlere gideceğiz. İnşallah biz de onlara layık olacağız. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Bütün basın da özellikle milli bayramları bambaşka bir atmosferde kutlanmasına vesile oluyor. Hepinize teşekkürler, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.