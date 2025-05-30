Vali Gökmen Çiçek 'Kayseri Gastronomisi'nin bir milat olduğunu düşünüyorum'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde, Kayseri Ticaret Odası tarafından “Tescillenen lezzetleriyle Kayseri’nin gurur günü” Coğrafi İşaretli Ürünler Belge Takdim ve Tanıtım Töreni düzenlendi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; “Şanslıyım diye diyorum ya, işte şanslı oldum. Hani Kayseri Valisi olduğum için şanslıyım diye diyorum ya, işte şanslı olduğumu hissettiğim günlerden, akşamlardan, gecelerden bir tanesi. Çünkü bütün Kayseri birbiri olarak milletvekilleri, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, milletvekillerimiz, bakanlarımız, Kayseri'nin bütün STK'ları neredeyse bu konuyla ilgili olanlar burada bir aradayız. Kamu kurumlarından arkadaşlarımızla beraber, birlik ve beraberlik içerisinde Kayseri'nin tanıtımında çok önemli olan, hem de Kayseri Gastronomisi için çok önemli olan bir akşamdan ürünlerimizi tanıtıyoruz. Hem de bu tescillendiği için aldığımız takdimlerle bunun başarısını kutluyoruz beraber. İnşallah Kayseri Gastronomisi için bir milat olduğunu düşünüyorum. İnşallah daha da artarak başarılarımız, gastronomimiz bir devam edecek diyorum. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.