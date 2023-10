Vali Gökmen Çiçek: “Kayseri, ithalatının iki katı ihracat yapıyor”

Uzun yıllardır Türkiye’de ihracat rekorları kırıyor. Bu şehir ithalatının iki katı ihracat yapıyor. Bu şehir her yıl ihracatında gerçekten Türkiye’ye katma değer üretiyor. Birçok üründe de Türkiye’de en üst seviyelerde” dedi.

Türkiye Kalite Derneği (KALDER) Kayseri Temsilciliği, 9’uncu Erciyes Mükemmellik Zirvesi Programı düzenledi. Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen programa; Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, KALDER Genel Başkanı Yılmaz Bayraktar, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, oda başkanları ve sanayiciler katıldı.

‘BU ŞEHİR İTHALATININ İKİ KATI İHRACAT YAPIYOR’

Programda; Kayseri’nin ihracatının ithalatından iki kat fazla olduğunu ve Türkiye’ye katma değer ürettiğini söyleyen Vali Gökmen Çiçek, “Mükemmellik Zirvesi’nin Kayseri’de düzenlenmesi büyük bir önem taşıyor. Anadolu’nun ortasında bir şehir, sahili, denizi, limanı yokken ve ulaşım imkânları bakımından diğer rakiplerine nazaran avantajları yokken mucizeler yaratıyor. Uzun yıllardır Türkiye’de ihracat rekorları kırıyor. Türkiye’nin ilk yüzünde birçok firması, Türkiye’nin ilk beş yüzünde kaliteli ürünler üreten firmalarıyla bu şehir çok uzun zamandır ben varım, Türkiye’nin gelişmesine katma değer üretiyorum ve sürekli olacağım diye adeta haykırıyor. Bu şehir ithalatının iki katı ihracat yapıyor. Bu şehir her yıl ihracatında gerçekten Türkiye’ye katma değer üretiyor. Birçok üründe de Türkiye’de en üst seviyelerde” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin diğer Anadolu şehirlerine göre rol model olduğunu söyleyen Vali Çiçek, “Mükemmellik zirvesinin bu şehre çok yakıştığını düşünüyorum. Belediyecilik anlamında da gayet iyi planlanmış, güvenli huzurlu bir şehirde “Mükemmellik Zirvesi” düzenlenmesinden dolayı, KalDer’e ve şubemize teşekkür ediyorum. Kayseri; bozkırın ortasında bir şehir, gerçekten memlekette diğer Anadolu şehirlerine rol model oluyor. Bugün konuşulan kavramların sadece farkındalık oluşturması bile bu zirvenin amacına ulaştığını gösterir” dedi.

Kayseri’nin üretim istikrarındaki devamlılığının dijitalleşmeden geçtiğini belirten Vali Çiçek, “Yeşil mutabakattan bahsediyoruz. Kayseri için şu an önemli. Yarın ihracatımızı sağlayamadığımızda karşımıza çıkacak. Sürdürülebilirlikten bahsediyoruz, bu şehir üretirken sürdürülebilirliği sağlayacak, dijitalleşmeden bahsediyoruz bunlar üretim için çok önemli. Biz Anadolu’nun ortasında kaliteli üretim yapmaya çalışan, Türkiye’yi temsil etmek için uğraşan bir şehiriz. Bu şehirde olmak başlı başına mücadeleyi gerektiriyor” diye konuştu.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy da Mükemmellik Zirvesi’nin düzenlenmesinden dolayı KALDER Genel Başkanı’na ve yönetimine teşekkür etti.

KALDER Genel Başkanı Yılmaz Bayraktar da, “Cumhuriyetin 100. Yılında Kalite Yolculuğu” temasıyla düzenlemiş olduğumuz programa, desteklerinizden ve katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.