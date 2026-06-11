Vali Gökmen Çiçek, Kayserispor yönetimi ve yeni teknik direktörünü kabul etti
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimi, teknik direktör Atila Gerin ve kulüp menajeri Seyit İçgül ile Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.
Gelecek sezon 1’inci Lig’de mücadele edecek olan Kayserispor’da yeniden başkan seçilen Ali Çamlı, yönetim kurulu üyeleri ve sarı kırmızılıların yeni teknik direktörü Atila Gerin ile kulüp menajeri Seyit İçgül Vali Gökmen Çiçek’i ziyaret etti. Kayseri Valiliğinde gerçekleştirilen ziyarette bilgi alışverişinde bulunuldu.