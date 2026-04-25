Vali Gökmen Çiçek: Kayserisporumuzun ligde kalmak için verdiği büyük bir mücadele var

Süper Lig’in 31’nci haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Futbolcularımızı ve teknik direktörümüzü tebrik ediyorum. 90 dakika susmayan Kayserispor taraftarlarına da teşekkür ediyorum. Yeniliriz ya da yeneriz bu ayrı bir konu ama şehrin bu değerini hiçbirimiz gözardı edemeyiz. O açıdan elimizden geleni yapacağız. Önümüze bakacağız. İnşallah kalan 3 maçımızı da kazanarak Kayserimizin yüzünü güldüreceğimize inanıyorum. Mevlam mahcup etmesin. Bundan sonraki süreçte hem şehrimizi motive edecek hem takımımızı motive edecek birliği, beraberliği ve dayanışmayı sağlayacak suçlu aramak yerine önümüze bakarak başarıya nasıl imza atarızın gayreti içinde olmamız gerektiğini paylaşıyorum. Zaten herhangi bir suçlu falan da yok. Öyle bir dünyada yok. Kayseri bizim değerimiz Kayserispor ayrı bir markamız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kayserimizin aynı birlik ve beraberlik içinde yoluna devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek ise, “Ben 4 yıldır bu ilde valiyim. Bildiğim şu; başka Kayseri yok. Başka şehrimiz yok. Biz ne olursa olsun, kötüye de gitsek iyiye de gitsek bugün yenilebilirdik ancak bizim Kayserispor’u desteklemekten başka şansımız yok. Dolayısıyla bugün herkes stadı doldurdu. Herkes maçın son dakikasına kadar Kayseri’ye olan sevdalarını haykırdı. Birlik ve beraberlik içinde şehir hafta içinden itibaren kenetlenmiş durumda. Siyasilerimiz, yerel idaremiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, kulübümüzün başkanı, milletvekilimiz ve önceki başkanlarımız ile birlikte kenetlenmiş durumdayız. Çünkü gidecek başka bir şehrimiz yok. Başka yaşayacak Kayseri’de yok. Dolayısıyla bize bugün bu sevinci yaşatan futbolcularımıza, teknik heyetimize ve kulüp idarecilerine teşekkür ediyorum. Çünkü yenildiğimizde yüzümüz gülmüyor. Sürekli hüzün içinde bir hafta geçiriyoruz. Ama şuan mutluyuz. Dolayısıyla Kayserisporumuzun ligde kalmak için verdiği büyük bir mücadele var. Kayseri ve Kayserispor’u çok seviyoruz. Mutluyuz, darısı önümüzdeki haftaya. Gelecek hafta tüm taraftarlarımızı stada davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

