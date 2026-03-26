Vali Gökmen Çiçek: Memleketi ve milleti için mücadele eden bir şehiriz

Kayseri Ticaret Odası’nda düzenlenen panele, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, TOBB Kayseri Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Faruk Sarıalp, Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hasan Köksal ve çok sayıda genç girişimci katıldı. TOBB Kayseri Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Faruk Sarıalp, 81 ilde faaliyet gösterdiklerini belirterek, kurulun girişimcilik alanında politika geliştiren ve yol gösteren bir yapı olduğunu söyledi. Sarıalp, “Amacımız genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için gerekli ortamı oluşturmak, eğitim ve kapasite gelişmelerine destek sunmak ve ülkemizdeki girişimcilik potansiyelinin hem nitelik hem nicelik olarak ileri taşımaktır. Aynı zamanda üniversitelerimizle ve iş dünyamızla birlikte hareket ederek gençlerimizi doğru sektörlere yönlendirmek ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bugün burada sadece bir toplantı yapmak için değil, Türkiye'nin girişimcilik yolculuğuna birlikte yön vermek için bir aradayız. Aslında bugün burada çok değerli bir tabloyu birlikte görüyoruz. Salona baktığımızda katılımların büyük bir kısmı üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Bu sadece bir sayı değil. Bu Türkiye'nin geleceğinin bugün ki salonda oturduğunun en net göstergesidir” ifadelerini kullandı.

“KAYSERİ TARİH BOYUNCA TİCARETİN MERKEZİ OLMUŞ BİR ŞEHİRDİR”

Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hasan Köksal ise, “Kayseri tarih boyunca girişimciliğin ve ticaretin merkezi olmuş bir şehirdir. Bu ruh bugün de aynı şekilde yaşamaktadır. Girişimciliğin çatı kuruluşu olan Kayseri Ticaret Odası olarak bizler girişimciliği sadece destekleyen değil, baştan sona inşa eden bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bu kapsamda eğitimler, danışmanlıklar, uluslararası destekler sağlıyoruz. Avrupa Birliği desteğiyle kurduğumuz Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi olarak firmalarımızın yanında yer alıyoruz. Üretimde ve ihracatta dönüşüm programımızın şehrimizin katma değerine katma değerli üretime geçişini hızlandırıyoruz. Önümüzdeki günlerde çok önemli bir adım daha atıyoruz. Kayseri Teknoloji ve İnovasyon Kampüsü projemizin bir parçası olan ve yakında faaliyete geçecek olan Kayseri Teknoloji Merkezi ile fikir aşamasından prototiplemeye, ticarileşmeden uluslararasılaşmaya kadar girişimin tüm yolculuğunu destekleyen bütüncül bir ekosistem kuruyoruz.

Bu merkezde robotikten yazılıma, yapay zekadan elektronik ve makine tasarımına kadar farklı disiplinler bir arada çalışacak. Girişimci ile yatırımcı aynı zeminde buluşacaktır” diye konuştu.

“TÜRKİYE'NİN ZENGİNLEŞMESİ VE KALKINMASI İÇİN DAHA ÇOK GİRİŞİMCİYE İHTİYACIMIZ VAR”

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin gelişiminde TOBB çatısı altındaki kurulların önemli rol oynadığını ifade etti. Büyüksimitci, “Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin bu denli gelişmesinde en büyük paylardan biri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında kurulan genç ve kadın girişimciler kurullarımıza aittir. Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu başkanımızın liderliğinde, 2009 yılında kurulan genç girişimciler kurulumuz, bugün 81 ilde ülkemizin en büyük girişimcilik ağı haline gelmiştir. Kadın girişimciler kurulumuz da aynı şekilde. 2007 yılından bu yana, ekonomimize çok kıymetli katkılar sunmaya devam etmektedir. 15 binden fazla üyesi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genç ve Kadın Girişimciler Kurullarımız adeta birer proje fabrikası gibi çalışmaya devam etmekte. Bugün geldiğimiz noktada şunu çok net görüyoruz; Girişimci adaylarının önündeki en önemli rol modeller siz girişimcilersiniz. Bu durum hepimize büyük sorumluluklar yüklenmekte. Çünkü sizler sadece kendi işini kuran insanlar değil, aynı zamanda başkalarına cesaret veren, yol gösteren ve ilham veren kişiler dersiniz. Sayın başkanımızın da dediği gibi, ‘Türkiye'nin zenginleşmesi ve kalkınması için daha çok girişimciye ihtiyacımız var’” dedi.

“KAYSERİ BU ÜLKE İÇİN HEP KAT MA DEĞER ÜRETMİŞ BİR ŞEHİRDİR”

Vali Gökmen Çiçek de, “Girişimcilik paneli Türkiye'nin birçok yerinde yapılır, yapılmalıdır. Ancak benim hep tekrara düşmekten korktuğum ama en çokta Kayseri'ye yakıştığını, büyük bir gururla söylemek isterim. Çünkü girişimcilik, dezavantajları, imkansızlıkları, fırsat olmayan noktaları fırsata çevirme, dezavantajları avantaja çevirme, imkansızlıklardan imkan oluşturmaktır. Bu şehir yıllardır imkansızlıkları, dezavantajlarını yıllardır avantaja çevirmeyi başarmış. Bu ülke için hep katma değer üretmiş bir şehirdir. Sanayi Odası Başkanımız ve Ticaret Odası Başkanımız ile sürekli tekrar eder. Deriz ki, ‘biz limanı olan, denizi olan bir şehir değiliz. Biz sınırda bir şehir değiliz. Sınır komşusu yabancı bir ülke olan bir şehir değiliz. Öyle yolların kavşak noktasında falan da değiliz. Ama buna rağmen Bozkır'ın ortasında, Anadolu'nun ortasında büyüklerimizden gelen süreçten itibaren ihracat rekorları kıran bu ülkede ormanı olmadığı halde, mobilyada Türkiye'de ihracat rekorları oluşturmuş. 1928'de ilk uçağı üretmiş. 132 tanesini ihraç etmiş. 4 tane üniversitesi olan 1 milyon 500 bin 000 nüfusa ulaşmış ve sürekli ülkeye katma değer üretmiş, bir şehiriz’. İthalatının 2 katı ihracat yapan bir şehiriz. Eğer cesaretse eğer girişimcilikse bu şehre bu çok yakışıyor” şeklinde konuştu.

“BÜYÜK BİR MÜCADELE VERMELİYİZ”

Sözlerini sürdüren Çiçek, şöyle konuştu: “Artık başka şeyler, başka konuları konuşmamız gereken bir zamandayız. Yapay zekanın, dijital ortamların ve az önce Sanayi Odası başkanımızın söylediği gibi teknolojik üretimde savunma sanayinin merkezi olma durumundayız. Bunun için büyük bir mücadele vermeliyiz. Bundan öncekilerin gösterdiği cesareti alıp, başka bir noktaya bu şehri taşımak zorundayız. Bir avantajımız var. Bizler ve şehirdekiler kesesi ve ailesi için para kazanan insanlar değiliz. Memleketi ve milleti için mücadele eden, seferberlik ruhuyla bunu yapan bir şehiriz. O yüzden korkmuyoruz. Biz Müslüman'ız ve Türk milletiyiz. Neden korkacağız? Girişimcilik yaparız, cesaretle bir şeye girer gireriz, olmayadabilir. Ama korkmayacağız, çünkü biz bu ülke için üretmeyi seviyoruz.”