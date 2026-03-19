Vali Gökmen Çiçek: Ramazan Bayramı’nda yine birlik ve beraberlik içerisindeyiz



(RHA)- Kayseri protokolü ve vatandaşlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla Valilik önünde düzenlenen programda bayramlaştı. Vali Gökmen Çiçek, “Biz farklı bir şehiriz; milletvekillerimizin hepsi burada, siyasi parti başkanlarımız, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız birlik ve berberlik içerisinde siyasi görüşü ne olursa olsun kenetlenmeyi, sarılmayı bilen bir şehiriz. Dolayısıyla Ramazan Bayramı’nda yine birlik ve beraberlik içerisindeyiz” dedi.



Kayseri Valiliği önünde düzenlenen bayramlaşma programına, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri, Dursun Ataş, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu ve Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Kayseri’de milli ve dini bayramlar bir farklı geçiyor. Bu şehir, sigorta bir şehir. Özellikle bu Ramazan ayı bambaşka geçti. Çocukluğumuzda yaşadığımız ’Ne güzel Ramazandı’ dediğimiz Ramazan’a çok benzeyen bir Ramazan ayı geçti. Camiler çocuk sesleriyle doldu, taştı. İftarlar, sahurlar, insanların birbirlerini davetleri, birlik ve beraberliğin bol olduğu bir Ramazan oldu. Sonunda bayrama kavuştuk. Biz farklı bir şehiriz; milletvekillerimizin hepsi burada, siyasi parti başkanlarımız, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız birlik ve berberlik içerisinde siyasi görüşü ne olursa olsun kenetlenmeyi, sarılmayı bilen bir şehiriz. Dolayısıyla Ramazan Bayramı’nda yine birlik ve beraberlik içerisindeyiz” diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Çiçek, şöyle konuştu: “Dünyanın her yerinde mazlumlara işkenceler çektirildiği bir dünyada yaşıyoruz. Dünyada mazlumların çektiği acının bitmesine vesile olacak milletin bizim milletimiz olduğunu biliyorum. Gençlerimizden kendilerini sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin mazlumları için değil, tüm dünya mazlumları için hazır ve dik durmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. Onlara kurulan tuzakları yıkmaları gerektiğini bu bayram gününde mesaj olarak iletmek istiyorum.”

Kayseri’de suçla mücadele konusunda ciddi aşama katettiklerini söyleyen Çiçek, “Birçok suç oranını düşürdük. Ancak maalesef bir konuda çaresiz kaldığımızı hissediyorum. O da ölümlü trafik kazası. İşte bayram öncesi. Allah rızası için vali olarak değil, bu şehrin bir evladı olarak ne olursunuz trafik kurallarına dikkat edin. İşte Emniyet Müdürümüz bu ölümlü trafik kazalarının tamamına yakınının hızdan kaynaklı olduğu söylüyor. Birçoğunuz yola çıkacak. O yüzden ne olursunuz dikkatli ve trafik kurallarına uyarak yolculuk yapalım” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Bugün hayırlısıyla son iftarımızı açacağız. Yarın inşallah bayramı hep beraber huzur içerisinde idrak edeceğimize inanıyorum. Bu anlayış içerisinde her birinizin bayramını tebrik ederken, İslam aleminin bayramını da tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı'nın insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını da temenni ediyorum. Elbette ülkemizin etrafı kan ve gözyaşı, sözde demokrasi getirmeye çalışanlar, sözde bu ülke insanlarının konforunu artıracaklarını iddia edenler 10 binlerce kilometre öteden gelerek, Ortadoğu’nun mazlum insanlarının kaynaklarına göz dikiyor. Bu ülke insanlarının adeta arasına nifak tohumu ekiyor. Geçen sene Gazze'de 10 binlerce insanı şehit ederken bu sene de söylediğimiz gibi yine mazlum ülkeler arasında adeta bir savaş ortamı çıkarmaya gayret ediyorlar. O açıdan birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin, dayanışmamızın önemini vurgulamadan elbette geçemeyiz” dedi.Sözlerini sürdüren Büyükkılıç, “Ramazan hoşgörü, bereket ve kardeşlik demektir. Bayram aynı şekilde bu duyguları içeren bir ortam demektir. Birbirimizi hoşgörüyle kucaklayarak, birbirimize sahip çıkarak, ülkemizin içerisindeki huzuru daha da üst düzeylere taşıyacak, içerisinde dayanışma örnekleri sergileyerek yol almalıyız. Küçüklerin tabi ki başını okşayarak, büyüklerimizin ellerini öperek dualarını almalıyız. Bizlere ayrıştırmadan, ötekileştirmeden birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma yakışır” şeklinde konuştu.

