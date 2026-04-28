Vali Gökmen Çiçek 'Şu an inşaatı devam eden 10 tane ERVA var'

Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında, MEYSU tarafından hayata geçirilen MEYSU ERVA Spor Kulübü’nün açılış töreni gerçekleştirildi. Vali Gökmen Çiçek, açılış sonrası açıklamalarda bulundu.

İnşaatı devam eden 10 ERVA Spor Okulu olduğunu ifade eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; “100’ü tamamlamamız lazım. Çünkü bir sözüm var; "Her mahallede olacağız" diye. Kayseri’de yüzden çok daha fazla mahalle var ama önümüzde şu an inşaatı devam eden 10 tane ERVA var. Yapmak isteyen çok var. Ancak bunları sürdürülebilir şekilde yürütmek; antrenör sayısı, içerisindeki bunun sürdürülebilirliğini sağlamak çok önemli. Biz antrenörünü ayarlamadan yeni bir ERVA açmamaya çalışıyoruz. Şimdi Meysu ailesi burada sadece bir ERVA açmadı. Antrenörlerini kendi bünyesine işe alıp protokolle buraya, bize devrettiler. Elemanlarıyla beraber bu işin sürdürülebilir olması, devamı olması gerekiyor. Yoksa ERVA açmak çok kolay. Defalarca insanlar "Bir ERVA açalım" diyorlar ama bunu sürdürülebilir yapmaya özellikle çalışıyorum. Çünkü ERVA’nın artık kendisine ait bir iş gücü de oluştu ve istihdam noktasında da kendimize ait 40’a yakın antrenörümüz var, sadece kendi bünyemizde çalışan. O yüzden yüzü buluruz ancak daha sonrası için de sürdürülebilir olması için dikkatli gitmeye çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

“BUGÜNÜ TARİH YAZACAK”

ERVA Spor Okulları’nın Türkiye’nin en büyük spor organizasyonlarından birisi olduğuna dikkat çeken Vali Çiçek, “Bakın bugünü tarih yazacak. Özellikle fikir takibi yapan basın mensuplarımız, beş yıl sonra bugünlere atıflar yaparak ne konuştuğumuzu söyleyecek. Temeli o günlerde atılmıştı. Biz madalyalara ambargo koyma niyetindeyiz. "Kayseri’de ne oluyor?" diyecekler. "Niçin Kayseri tekvandoda, judoda, güreşte, boksta, voleybolda; her yerde niçin bu Kayserililer var?" Kayseri’de bunun temellerini bugünden atıyoruz. Ve ERVA Spor Okulları 16 bin sayısını çoktan aştı. Türkiye’nin en büyük spor organizasyonlarından bir tanesi kulüpleşme manasında. Aktif lisanslı sporcu sayısında bizi aldı götürüyor ve çocuklarımızla başka bir bağ oluşturdu. Onlar burada sadece spor yapmıyorlar. Bakın arkadaşlar; bizim öğrencilerimiz, ERVA’lılar sadece spor yapmıyorlar. Bizim ERVA’lılar erdemlerimiz, kültürümüz, tarihimizle beraber bir medeniyet yürüyüşünü ortaya koymaya çalışıyorlar. Valiliğimiz himayelerinde, yani kısacası devletimizin himayelerinde yürüyen gönüllüler ve dertlilerden oluşan bir şey” ifadelerini kullandı.