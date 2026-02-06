Vali Gökmen Çiçek'ten afetzede ailelere anahtar teslimi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle Tomarza ve Sarıoğlan ilçelerinde evleri ağır hasar gören 4 afetzede aileye yapımı tamamlanan konutların anahtarlarını teslim etti. Anahtar teslim töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Depremin ardından devletimiz tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanında oldu. Ailelerimizin güvenli ve sağlıklı konutlara kavuşması en büyük önceliğimiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, ailelerimize konutlarının hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.