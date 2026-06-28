Vali Gökmen Çiçek'ten Bünyan'da Yatırım ve Açılış Mesaisi

Vali Gökmen Çiçek, Bünyan ilçesinde düzenlenen program kapsamında bir dizi yatırım, proje ve etkinliği yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. İlçeye gelişiyle birlikte ilk olarak Değirmen Restaurant'ın açılışına katılan Vali Çiçek, daha sonra Kayseri Şeker Fabrikası iştiraki Panteks tarafından yapımı sürdürülen çuval fabrikası inşaatında incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Çiçek, yatırımın bölge ekonomisine sağlayacağı katkıya dikkat çekti. Programın devamında Bünyan ilçe merkezinde, Bünyan Belediyesi tarafından yürütülen sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Çiçek, daha sonra Bünyan-Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenen kamp ve kano etkinlik alanını ziyaret ederek gençler ve vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Çiçek, Bünyan Belediyesi ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) iş birliğiyle restorasyonu sürdürülen İbrahim Bey Konağı'nda da incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bünyan programının son bölümünde ise Bünyan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 2'nci Cam Seyir Terası'nın açılışını gerçekleştiren Vali Gökmen Çiçek, ziyaretini SMA'yı yenerek sağlığına kavuşan Melih Eymen Ceylan ve ailesini ziyaret ederek tamamladı.

(RHA)