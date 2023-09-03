Vali Gökmen Çiçek’ten esnaflara ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sahada incelemelerde bulunmak adına çarşıda geziye çıktı. Gezi esnasında ziyarette bulunduğu esnaflarla sohbet etti ve bir vatandaş da yayınlanan kararname sonrasında Kayseri’de kalan Vali Çiçek için “Afyonkarahisar’dan geldiniz, kararnamede de yeriniz değişmedi” diyerek başarılar diledi. Aynı zamanda Vali Çiçek, rastladığı gençlerle de langırt oynaması sonucunda sıcak ve samimi bir ortam oluştu.