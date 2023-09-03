Vali Gökmen Çiçek'ten esnaflara ziyaret
Vali Gökmen Çiçek, çarşıda geziye çıkarak esnafları ziyaret ederek sohbetler etti ve gençlerle de vakit geçirdi.
- 03.09.2023 16:00
- Güncelleme: 03.09.2023 16:00
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sahada incelemelerde bulunmak adına çarşıda geziye çıktı. Gezi esnasında ziyarette bulunduğu esnaflarla sohbet etti ve bir vatandaş da yayınlanan kararname sonrasında Kayseri’de kalan Vali Çiçek için “Afyonkarahisar’dan geldiniz, kararnamede de yeriniz değişmedi” diyerek başarılar diledi. Aynı zamanda Vali Çiçek, rastladığı gençlerle de langırt oynaması sonucunda sıcak ve samimi bir ortam oluştu.
1ha
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