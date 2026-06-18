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Vali Gökmen Çiçek'ten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kurum tarafından yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve planlanan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Vali Gökmen Çiçek'ten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Ziyaret

Ziyaret kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından Vali Çiçek’e kurumun faaliyetleri, gençlik ve spor alanında yürütülen projeler ile devam eden yatırımlara ilişkin sunum yapıldı. Program çerçevesinde Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) ile Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’ni (TOHM) de ziyaret eden Vali Çiçek, sporcular ve görevli personelle bir araya geldi. Merkezlerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Çiçek, sporcularla sohbet ederek başarı dileklerinde bulundu. Daha sonra ERVA Spor Okulları Koordinasyon Birimi’nde gerçekleştirilen toplantıya katılan Vali Çiçek, gençlerin sporla buluşturulmasına yönelik yürütülen faaliyetler, devam eden projeler ve geleceğe yönelik hedeflere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gençlerin sportif, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan projelerin önemine dikkat çeken Vali Çiçek, kurumlar arasındaki iş birliğinin artırılarak sürdürülmesinin önem taşıdığını belirtti.
Ziyaret, yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve yapılması planlanan projelere ilişkin görüş alışverişinin ardından sona erdi.
(RHA)

Haber Merkezi

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