Vali Gökmen Çiçek'ten GÖKTİM Akademi'ye Ziyaret: 'Geleceği Birlikte İnşa Ediyoruz'

Vali Çiçek, genç mucitlerle buluşmanın kendisine umut verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yarınları şekillendiren zekâlarla bir aradayız. Merkezde yürütülen projeleri inceleyip teknoloji, inovasyon ve geleceğin bilim dünyasına dair keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Gençlerimizin ufku, azmi ve üretme heyecanı bizlere her zaman umut veriyor. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.”

GÖKTİM Akademi’deki buluşma, gençlerin teknoloji ve inovasyon alanındaki üretim heyecanını bir kez daha gözler önüne serdi.