  • Vali Gökmen Çiçek'ten GÖKTİM Akademi'ye Ziyaret: 'Geleceği Birlikte İnşa Ediyoruz'

Vali Gökmen Çiçek'ten GÖKTİM Akademi'ye Ziyaret: 'Geleceği Birlikte İnşa Ediyoruz'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, GÖKTİM Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen eğitim faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında atölyeleri gezen Vali Çiçek, öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceleyerek gençlerle samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Vali Çiçek, genç mucitlerle buluşmanın kendisine umut verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Yarınları şekillendiren zekâlarla bir aradayız. Merkezde yürütülen projeleri inceleyip teknoloji, inovasyon ve geleceğin bilim dünyasına dair keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Gençlerimizin ufku, azmi ve üretme heyecanı bizlere her zaman umut veriyor. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.”

GÖKTİM Akademi’deki buluşma, gençlerin teknoloji ve inovasyon alanındaki üretim heyecanını bir kez daha gözler önüne serdi.

 

