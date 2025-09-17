Vali Gökmen Çiçek'ten İlginç ERVA Çıkışı!

Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında Mehmet İlgü Erva Spor Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Vali Gökmen Çiçek: “Madalyalar istediğimiz andan itibaren de yavaş yavaş madalyalar gelmeye başladı” dedi.

Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında Mehmet İlgü Erva Spor Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Vali Gökmen Çiçek, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Yener Yüksel, Vali Yardımcıları Ömer Tekeş, Erkan Kaçmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Vali Gökmen Çiçek: “Bugün çığ gibi büyüyen projede 60’ıncı Erva Spor Okulu'nu açıyor olmanın onurunu, mutluluğunu, gururunu hep beraber yaşıyoruz. İlk Erva Spor Okullarını açarken şöyle bir şey demiştim. Demiştim ki, sevgili gençler, değerli antrenörler, ben sizlerden madalya istemiyorum. Ben sizlerden başarı istemiyorum. Ben sizlerden bu Erva Spor Okullarını, Erdemlerimizle varız meydan okumasını pes etmeyin, bırakmayın. Burası yuvanız, burası eviniz, spor yapın, burada olun demiştim. Sizleri tuzağa düşürmek isteyenlere karşı uyanık olun, dimdik durun. Dolayısıyla spor okullarını doldurun diye istekte bulunmuştum. Belli bir zaman geçti ve sonra sözümü revize ettim. Dedim ki, ben sizlerden madalya istemiyorum demiştim ya, artık sizlerden madalya istiyorum demiştim. Artık başarılar istiyorum demiştim. Çünkü kırklara gelmişti sayımız. Otuzları çoktan aşmıştık. Spor okulları çığ gibi büyümeye başladı. Bırakın sporcuların spor salonlarını terk etmesini artık sporculara yer bulmakta zorlanmaya başlamıştık. Madalyalar istediğimiz andan itibaren de yavaş yavaş madalyalar gelmeye başladı” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da 60’ıncı Erva spor okulunun açılışından gurur duyduğunu belirterek: “Bugün 60’ıncısını açmaktan da büyük gurur ve onur duyuyoruz. Şehrimizin en tepedeki yöneticisi olarak spora vermiş olduğunuz değer, önem, bizleri şehrimizin her bir tarafına yayılmış ve yetenekli çocuklarımızın spor yapmak isteyip imkan bulamayan yavrularımızın müthiş bir ortamla buluşmasına vesile olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise: “Kayserimizi spor başkenti yapma yolunda çalışmalara imza atma yönünde gayretlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Erva spor okullarının Türkiye’nin en geniş spor okullarından biri olduğunu söyleyerek: “Erva spor okulları zannediyorum Türkiye'nin en geniş, en büyük spor okullarından birisi olma yolunda devam ediyor. Gençlerimiz bizim için son derece önemli. Onların iyi bir şekilde geleceğe hazırlanması, ülkemizin de iyi bir noktaya gelmesine vesile olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da heyecanlı bir gün yaşadıklarını belirterek: “Özellikle bölgemizde çok ihtiyaç duyulan, yaklaşık bir buçuk yıl önce talimatını vermiş olduğunuz Erva Spor Okulları'nın her geçen gün başarısı, heyecanı büyüyerek devam ediyor” şeklinde konuştu.

Hayırsever Mehmet İlgü ise adını taşıyan spor kulübü açılışına gelen herkese teşekkürlerini sunarak gençlerin sağlıklı gelişebilmesi için sporun çok önemli olduğunu vurguladı.