Vali Gökmen Çiçek'ten Tomarza'ya ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Tomarza'ya ziyarette bulunarak, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve Kaymakam Vekili Burak Dertlioğlu ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Vali Çiçek, gençlerle de voleybol oynadı.

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  • 05.09.2023 18:22
  • Güncelleme: 05.09.2023 18:22
Vali Gökmen Çiçek'ten Tomarza'ya ziyaret

Vali Gökmen Çiçek, Tomarza ilçesine ziyarette bulunarak Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İlçe Kaymakam Vekili Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Davut Şahin ile görüştü.
İlçedeki genel durumlar üzerine Kaymakam Vekili Burak Dertlioğlu’yla görüşen Vali Çiçek, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin’le de belediyedeki çalışmalar hakkında görüşme gerçekleştirdi. Kaymakamlık ve belediyedeki görüşmelerin ardından Tomarza Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi’ni ziyaret etti, aynı zamanda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını, şikâyetlerini dinledi.
Tomarza ziyaretinde gençlerle de bir araya gelen Vali Çiçek, Tomarza Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu’nda gençlerle voleybol oynadı ve “Gençlerimiz sporun hangi dalı olursa olsun mutlaka sporla ilgilenmeliler” dedi.

1ha

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