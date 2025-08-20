  • Haberler
  • Gündem
  • Vali Gökmen Çiçek: Vali Çiçek: 'Başkan Büyükkılıç'ın sağlık durumu iyi, yarın görevinin başında'

Vali Gökmen Çiçek: Vali Çiçek: 'Başkan Büyükkılıç'ın sağlık durumu iyi, yarın görevinin başında'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı Erciyes Üniversitesi'nde ziyaret ederek, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vali Gökmen Çiçek: Vali Çiçek: 'Başkan Büyükkılıç'ın sağlık durumu iyi, yarın görevinin başında'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi’nde rutin bir sağlık kontrolünden geçti. Başkan Büyükkılıç’a kontroller kapsamında anjiyo işlemi uygulanırken, operasyon başarıyla gerçekleştirildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Başkan Büyükkılıç’a Erciyes Üniversitesi’nde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Çiçek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediye başkanımızı ziyaret ettik, sohbet ettik. Hepinize selamları var, hiçbir şeyi yok. Yürüyerek kendisi gelmiş, kontrol amaçlı anjiyo yapılıyor, hiçbir şey çıkmadığını arkadaşlarımız görüyor. Konuştuk, sohbet ettik, selam söyledi, yarın görevinin başında olduğunu söyledi. Biz de mutlu bir şekilde ayrılıyoruz” diye konuştu.

Vali Çiçek’e ziyaret sırasında Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile Prof. Dr. Ali Doğan da eşlik etti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Memduh Büyükkılıç tedavi altına alındı
Memduh Büyükkılıç tedavi altına alındı
İlim Yayma Cemiyeti Öğrenci Yurtlarında Kayıtları Başladı
İlim Yayma Cemiyeti Öğrenci Yurtlarında Kayıtları Başladı
Mali belgede sahtecilikle mücadelede yeni dönem
Mali belgede sahtecilikle mücadelede yeni dönem
Başkan Palancıoğlu, 'Kayseri'de yatay mimari örneğini ilk biz hayata geçirdik'
Başkan Palancıoğlu, “Kayseri’de yatay mimari örneğini ilk biz hayata geçirdik”
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 'Uzlaşamadık, sebebi olmadığımız sorunun sahibi olamazdık'
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, “Uzlaşamadık, sebebi olmadığımız sorunun sahibi olamazdık”
Bünyan Hamamı açıldı
Bünyan Hamamı açıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!