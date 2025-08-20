Vali Gökmen Çiçek: Vali Çiçek: 'Başkan Büyükkılıç'ın sağlık durumu iyi, yarın görevinin başında'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi’nde rutin bir sağlık kontrolünden geçti. Başkan Büyükkılıç’a kontroller kapsamında anjiyo işlemi uygulanırken, operasyon başarıyla gerçekleştirildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Başkan Büyükkılıç’a Erciyes Üniversitesi’nde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Çiçek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediye başkanımızı ziyaret ettik, sohbet ettik. Hepinize selamları var, hiçbir şeyi yok. Yürüyerek kendisi gelmiş, kontrol amaçlı anjiyo yapılıyor, hiçbir şey çıkmadığını arkadaşlarımız görüyor. Konuştuk, sohbet ettik, selam söyledi, yarın görevinin başında olduğunu söyledi. Biz de mutlu bir şekilde ayrılıyoruz” diye konuştu.

Vali Çiçek’e ziyaret sırasında Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile Prof. Dr. Ali Doğan da eşlik etti.