Vali Gökmen Çiçek, YKS'de Dereceye Giren İmam Hatiplileri Kabul Etti

2025 yılı Sayısal Türkiye 3.sü Hafız Ahmet Yasin Ekmen ve Türkiye 29.su Ahmet Faruk Yurdakul, şehrimize büyük bir gurur yaşattı.

Vali Çiçek, bu başarıları dolayısıyla öğrencileri ve Okul Müdürü Tahsin Dursun'u tebrik ederek, Kayseri'nin eğitimdeki başarısını vurguladı. Ekmen ve Yurdakul'un gösterdiği azim ve kararlılığın, diğer öğrencilere de ilham kaynağı olmasını umduğunu belirtti.