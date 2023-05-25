Vali Mete Buhara, Akçakent ve Çiçekdağı'nda muhtarları dinledi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Akçakent ve Çiçekdağı ilçelerinde muhtarlarla bir araya geldi.

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  • 25.05.2023 15:59
  • Güncelleme: 25.05.2023 15:59
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Vali Mete Buhara, Akçakent ve Çiçekdağı'nda muhtarları dinledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Akçakent ve Çiçekdağı ilçelerinde muhtarlarla bir araya geldi.

Akçakent ve Çiçekdağı ilçelerinde Vali Mete Buhara başkanlığında düzenlenen ‘Mahalle ve Köy Muhtarları Toplantısı’nda muhtarların talep ve istekleri dinlenildi. İlgili kurum amirleri tarafından kurumlarınca ilçelerde yürütülen çalışmalara ve faaliyetlere dair sunumlar gerçekleştirilen toplantılarda sunumların ardından muhtarların talep ve isteklerine yer verildi. Toplantıda konuşan Vali Mete Buhara, “Düzenlediğimiz toplantılarda devletimiz ile vatandaş arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızın talep ve isteklerine yer veriyoruz. Kurum amirlerimiz ilçelerde yürütülen faaliyetler hakkında muhtarlarımızı bilgilendiriyor. Muhtarlarımızın ilettikleri sorunlara imkanlar ölçüsünde çözümler üreteceğiz" dedi.

Toplantılara Vali Mete Buhara’nın yanı sıra AK Parti Milletvekili Necmettin Erkan, Vali Yardımcısı Turan Soğukoluk, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Sadık Gülecen, Kaymakamlar, ilçe yöneticileri ve ilgili kurum amirlerinin yanı sıra ilçelerin köy ve mahalle muhtarları katıldı.

İHA

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