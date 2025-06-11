Vali ve Rektör Amca Miniklerin İsteğini Yerine Getirdi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kurban Bayramı’nın ikinci günü ERÜ Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Ziyaretleri esnasında hasta ve hasta yakınları ile sohbet eden Vali Gökmen Çiçek ve Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, şehir dışından gelerek tedavisi devam eden ve Kayseri’yi gezme imkânı bulamayan Şeyma Nur ile Fatih’in gezi talebini geri çevirmeyerek, bayram dönüşü isteklerini yerine getirdi.

ERÜ organizasyonunda gerçekleştirilen ziyaret programı çerçevesinde Şeyma Nur ve Fatih ilk olarak Kayseri Bilim Merkezi’ni ziyaret ettiler.

Ziyaretlerinde düzenlenen çeşitli eğitim programlarına da katılan çocuklar büyük ilgi ile eğitmenlerden bilgi aldılar.

Şeyma Nur ve Fatih'in ikinci durağı ise Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Hayvanat Bahçesi oldu.

Hayvanat Bahçesi’nde farklı türlerdeki hayvanları ilk defa yakından görme fırsatı yakalayan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Hayvanat Bahçesi ziyaretlerinin ardından Şeyma Nur ve Fatih Kayseri Valiliği’ne geçerek, Vali Gökmen Çiçek ve ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar.

Valilik ziyaretlerinde Vali Gökmen Çiçek ve Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ile sohbet eden çocuklar ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Ziyaretin sonunda Vali Gökmen Çiçek tarafından Şeyma Nur ve Fatih'e çeşitli hediyeler verildi.