Vali Vekili Esmer: 'Kayseri'de 45 bin depremzede, 8 bin depremzede öğrenci misafir ediyoruz'

MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından depremzede aileler için düzenlenen iftar programında konuşan Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer; "Bu güne kadar toplamda 45 bin deprem bölgesinden gelen misafirlerimizin barınma imkanları için çalıştık. Bu süre içerisinde Kayseri bir bütün oldu, iş adamıyla, bürokrasisiyle, siyasetçisiyle beraber. Son verilere göre 460 tır yardım malzemesi deprem bölgesine gitti" dedi.

MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından kentte bulunan depremzede aileler için iftar programı düzenlendi. Dernek üyesi aileler ile birlikte depremzede vatandaşların kaynaşma fırsatı bulduğu programın açılışında konuşan Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer; "6 Şubat’tan itibaren Türkiye çok vahim bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Dünyanın birçok yerinde böyle felaket görülmedi bu güne kadar. Bir anda 11 tane ilimiz aynı anda felaketi yaşarken biz Kayserililer olarak hem felaket bölgesindeki kardeşlerimize yardım eli uzatmak, hem de burada sarsıntılarla birlikte kendi vatandaşlarımızın da panik ve hasarlarıyla uğraşırken bu güne kadar toplamda 45 bin deprem bölgesinden gelen misafirlerimizin barınma imkanları için çalıştık. Bu süre içerisinde Kayseri bir bütün oldu, iş adamıyla, bürokrasisiyle, siyasetçisiyle beraber. Son verilere göre 460 tır yardım malzemesi deprem bölgesine gitti ve bu yardımlar devam etmekte. Biz kendi boşalttığımız okullardaki 12 bin öğrencinin yanında 8 bin de depremzede öğrenci var, 20 bin öğrenci yerleştirmeye çalıştık. Süreç zorlu, inşallah misafirlerimizin umduğu gibi olmasa bile onları burada misafir etmenin onurunu yaşadık" dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, Kayseri olarak deprem bölgelerine yardımları sürdüreceklerini ifade ederek; "Kayseri deprem sürecinde üzerine düşeni yaptı, yapmaya da devam edecek. Valimiz Gökmen Çiçek başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımız, oda başkanlarımız, sanayicilerimiz el ele verdik ve tüm deprem bölgelerine elimizden geldiğince destek verdik. Allah böyle bir acı bir daha göstermesin, tüm depremzede vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. İnşallah burada biz de elimizden geldiğince kardeşlerimize destek vereceğiz" diye konuştu.

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer de; "Geleneksel iftar programını bu yıl dostluk, kardeşlik ve muhabbet duygularımızla deprem felaketinden etkilenerek şehrimize gelen kardeşlerimiz ve MÜSİAD’lı ailelerimiz ile birlikte düzenledik. Bu yıl Ramazanı maalesef buruk geçiriyoruz. Ülkemiz büyük bir imtihan veriyor, olağanüstü durumdan geçiyoruz. Bugün sadece iftarımızı paylaşmıyoruz, aynı zamanda kederimizi, sevincimizi paylaşıyoruz. Asrın felaketi dolayısıyla her birinize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün hem acınıza hem Ramazan sevincinize ortak olmak, hem de sizlere yalnız olmadığınızı hissettirmek için bir araya geldik. Artık deprem bölgesindeki birçok şehir kardeş şehirler oldu. MÜSİAD Kayseri olarak böyle bir elim hadiseyle adete seferberlik ruhuyla hareket ederek bölge halkı için elimizden geleni yapmanın gayreti içerisindeyiz. Deprem bölgesinde önce sosyal sonra ekonomik hayatın normalleşmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bölgedeki üyelerimize sermaye desteği sağlamaktayız. Böylesi felaketlerde ve ihtiyaç halinde faizsiz ve hibe olarak depremden etkilenen ve zarar gören üyelerimizin kullanımına sunuyor, destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yazar Hayati İnanç’ın da konferans verdiği programa il protokolü, sanayiciler, siyasi parti temsilcileri de katıldı.