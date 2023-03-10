Vali Vekili Esmer: Olumsuz bir durum yok

Merkez üssü Hacılar olan saat 05:28’de yaşanan 4,8 şiddetindeki deprem sonrası Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirten Esmer, “10.03.2023 tarih, saat 05.28’de merkez üssü Hacılar ilçemiz Karpuzsekisi mevkisinde 4.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk bildiriminde bulunulmadı. Ekiplerimiz saha kontrol çalışmalarına yönlendirildi. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.