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  • Vali Yardımcısı Kaçmaz, 'Kooperatifimiz yıllık 120 ton yağ elde etme kapasitesine sahip'

Vali Yardımcısı Kaçmaz, 'Kooperatifimiz yıllık 120 ton yağ elde etme kapasitesine sahip'

Kayseri Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Ağırnas Mimar Sinan Kadın Kooperatifi'nde yaptığı açıklamada kooperatifin yıllık 120 ton yağ elde etme kapasitesine sahip olduğunu söyleyerek, 'Aspirde Türkiye üretiminin 3'te 1'i Kayseri'de sağlanıyor. O anlamda da Kayserimiz için önemli bir ürün. Dün sayın bakanımız ziyaret tettiler ve yerinde takdirlerini belirttiler. Bizler de gurur duyduk. Kooperatifimiz mevcut kapasitesinde üretim sağladığında, normal bir mesai mevhumuyla yıllık 120 ton yağ elde etme kapasitesine sahip. Bu ürünleri büyük çaplı marketler olmak üzere tezgahlarda görüyoruz' dedi.

Vali Yardımcısı Kaçmaz, 'Kooperatifimiz yıllık 120 ton yağ elde etme kapasitesine sahip'

Kayseri Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Ağırnas Mimar Sinan Kadın Kooperatifi’nde aspir yağı ile ilgili açıklamada bulundu. Kaçmaz, “Mimarsinan’ın torunları Mimar Sinan gbi tarih yazıyor burada da. Kadınlarımız burada emeklerini, güçlerini bir araya getirerek kooperatif kurdular. Aspir tohumunu kendileri yetiştirerek elde ettikleri bu tohumu da yağa dönüştürerek satışlarını yapıyorlar. Aspirde Türkiye üretiminin 3’te 1’i Kayseri’de sağlanıyor. O anlamda da Kayserimiz için önemli bir ürün. Dün sayın bakanımız ziyaret tettiler ve yerinde takdirlerini belirttiler. Bizler de gurur duyduk. Kooperatifimiz mevcut kapasitesinde üretim sağladığında, normal bir mesai mevhumuyla yıllık 120 ton yağ elde etme kapasitesine sahip. Bu ürünleri büyük çaplı marketler olmak üzere tezgahlarda görüyoruz” diye konuştu.

Haber Merkezi

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