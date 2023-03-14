Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

 İYİ Parti Kayseri Milletvekilliği aday adaylığı için ilk açıklama Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy'dan geldi. Kamu görevinden istifa eden Özsoy, aday adayı olacağını duyurdu.  

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  • 14.03.2023 10:45
  • Güncelleme: 14.03.2023 10:45
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Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Cumhurbaşkanlığı ve 28 Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Siyasi partilerde ise aday adaylığı heyecanı yaşanıyor. İYİ Parti Kayseri teşkilatında da hareketli günler başladı. İYİ Parti Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için ilk açıklama Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy’dan geldi.  

Sosyal medya hesabından milletvekilliği seçimi için Vali Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyuran Mustafa Özsoy, “An itibari ile, Bursa Vali Yardımcılığı görevimden 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde aday olmak için istifa etmiş bulunmaktayım. Rabbim utandırmasın. Her şey İYİ ve güzel olacak inşallah” ifadelerini kullandı.

10 milletvekilinin seçileceği Kayseri’de, halen 6 AK Parti, 2 MHP, 1 İYİ Parti ve 1 CHP milletvekili bulunuyor.

1ha

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