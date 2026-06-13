Vali Yardımcısı Şenol Esmer kalp krizinden hayatını kaybetti

Kayseri Vali Yardımcısı Senol Esmer (59), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Vali Yardımcısı Şenol Esmer, kalp krizi geçirdi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Esmer doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Şenol Esmer’in kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı yayımladı.

Vali Gökmen Çiçek yayımladığı taziye mesajında, şu ifadelere yer verdi; “Kayseri Vali Yardımcımız, mesai arkadaşım Sayın Şenol Esmer geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Uzun yıllar boyunca devletimize ve milletimize büyük bir özveriyle hizmet eden Sayın Vali Yardımcım; görev anlayışı, çalışkanlığı, tevazusu ve örnek kişiliğiyle mülki idare camiamızda ve Kayseri’mizde saygın bir yer edinmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve mülki idare camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum.”

