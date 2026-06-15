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Vali Yardımcısı Şenol Esmer memleketinde son yolcuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Cumartesi günü geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında hayatını kaybetmişti.

Vali Yardımcısı Şenol Esmer memleketinde son yolcuğuna uğurlandı

Şenol Esmer’in naaşı Pazar günü Kayseri Valiliği’nde düzenlenen törenin ardından memleketi Trabzon’un Tonya ilçesine gönderilmişti. Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer için Tonya ilçesindeki Merkez Ali İbni Ömer Ali Ağa Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törenin ardından Şenol Esmer’in cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.
Tonya’daki cenaze törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Esmer ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber Merkezi

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