  • Haberler
  • Gündem
  • Vali Yardımcısı Tekeş, 'İstanbul'a Kayseri şöleni yaşatmak istiyoruz'

Vali Yardımcısı Tekeş, 'İstanbul'a Kayseri şöleni yaşatmak istiyoruz'

Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri İl Tanıtım Günleri programında yaptığı açıklamada, 'İnşallah İstanbul'a bir Kayseri şöleni yaşatmak istiyoruz. Pazar gününe kadar buradayız. Sadece Kayserili hemşehrilerimiz değil, tüm İstanbul'da yaşayan hemşehri, dernekleri, vatandaşlarımızı buna bekliyoruz, bu etkinliğe bekliyoruz. Çünkü bu etkinliğe gelen pişman, gelmeyen bin pişman' dedi.

Vali Yardımcısı Tekeş, 'İstanbul'a Kayseri şöleni yaşatmak istiyoruz'

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) tarafından organize edilen ve İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda 11-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kayseri İl Tanıtım Günleri başladı. Açılış sonrası konuşan Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, “Kayseri gizemli bir şehir. Biz gizemli şehir Kayseri'yi şu an İstanbul'da tanıtmaya geldik. Şehrimiz hakikaten milattan önce 2000'li yıllardan ticaret şehri olmuş bir şehir. Sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla Anadolu'da, Avrupa'da, Türkiye'de birçok yerde adından söz ettirmiş bir şehir. Biz burayı her yere tanıtmak istiyoruz.Bu vesileyle Kayserililer Federasyonumuz ikincisini düzenliyor. Kayseri olarak buraya aktık. İnşallah İstanbul'a bir Kayseri şöleni yaşatmak istiyoruz. Pazar gününe kadar buradayız. Sadece Kayserili hemşehrilerimiz değil, tüm İstanbul'da yaşayan hemşehri, dernekleri, vatandaşlarımızı buna bekliyoruz, bu etkinliğe bekliyoruz. Çünkü bu etkinliğe gelen pişman, gelmeyen bin pişman. Gelen 'Daha önce gelmedim' diye pişman olacak, gelmeyen de gelmediği için pişman olacak. Ben tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Trafikte en fazla ceza 'cep telefonu' maddesinden uygulandı
Trafikte en fazla ceza "cep telefonu" maddesinden uygulandı
Bakan Bolat, 'Ticaret Bakanlığı'nın merkezinde Kayseri güçlü bir pozisyonda'
Bakan Bolat, “Ticaret Bakanlığı'nın merkezinde Kayseri güçlü bir pozisyonda”
Vali Gökmen Çiçek: Gençlerimizi spor salonlarında tutacağız
Vali Gökmen Çiçek: Gençlerimizi spor salonlarında tutacağız
Kayserili İmam Hikmet Sarı'dan Yeni Kitap: 'Sükûtun Dili'
Kayserili İmam Hikmet Sarı’dan Yeni Kitap: “Sükûtun Dili”
Erdoğan: 'Kızılay, medeniyetimizin kimlik vesikasıdır'
Erdoğan: “Kızılay, medeniyetimizin kimlik vesikasıdır”
Kayserispor'un Genel Koordinatörü İlhan Parlak Oldu
Kayserispor’un Genel Koordinatörü İlhan Parlak Oldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!