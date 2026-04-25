Vali Yardımcısı Tekeş, 'Teknolojiyi akılla üreten tarafta olacağız'

1-Kapadokya Yapay Zeka Zirvesi başladı

2Vali Yardımcısı Tekeş, “Teknolojiyi akılla üreten tarafta olacağız”



Kapadokya Yapay Zeka Zirvesi 2026, açılış programıyla başladı. Programda konuşan Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, “Teknolojiyi akılla üreten kesim bir tarafta, teknolojiyi bilinçsiz tüketen bir tarafta. Biz mümkün mertebe teknolojiyi akılla üreten tarafta olmak için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız” dedi.

Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda yapılan programa Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Melikgazi Kaymakamı Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, İNOVDER Başkanı Ahmet Esad Talo, Bluport Creative Reklam Ajansı Başkanı Doğan Tekatlı, Kapadokya Yapay Zeka Zirvesi Başkanı Mustafa Sami Akmermer ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, teknolojiyi akılla üreten tarafta olacaklarını belirterek, “Biz Kayseri’ye geldikten sonra buradaki mesaimizin çoğunu aslında gençlerle ilgili yaptığımız projelere ayırıyoruz. ERVA Projesi, GÖKTİM, Mektep Melikgazi Projesi, Sensiz Olmaz Projesi. Bu projelerin hepsinin tek bir amacı var. Hiçbir gencimizi uyuşturucu tüccarlarına, kötü insanlara müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir gencimizi de onlara yedirmeyeceğiz diye bir söz verdi Valimiz. Biz de bu minvalde bütün çalışmalarımızı, bu stratejiyle yürütmeye çalışıyoruz. Teknolojiyi akılla üreten kesim bir tarafta, teknolojiyi bilinçsiz tüketen bir tarafta. Biz mümkün mertebe teknolojiyi akılla üreten tarafta olmak için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy da GÖKTİM Akademi Projesiyle ilgili bilgiler vererek, “200 kadar öğrencimizi belli bir süreçlerden sonra proje ekibimiz olarak bünyemize kabul ettik. Toplam başvurumuz 1400 civarındaydı ama 200 öğrencimizi seçtikten sonra diğer arkadaşlarımızla vedalaşmadık. 40 tane okulumuzda teknoloji kulübü oluşturarak, öğretmenlerimizin eğitimlerini verdikten sonra akademisyenlerimizin ve teknolojiyle ilgili öğretmenlerimizin Milli Eğitimimizin ortak çalışmasıyla bir müfredat oluşturduk. Dolayısıyla bugün biz 1500 kişilik bir ekibiz. 13 haftalık bir ders sürecimiz var. Başlangıç ve ileri seviye olmak üzere ortaokul ve lise seviyesi olmak üzere. Şu anda arkadaşlarımız eğitimlerine devam etmektedir” dedi.

KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal ise yapay zekanın önemine dair, “Yapay zekâ insanı devreden çıkarmak için değil, insanın aklını, emeğini ve üretkenliğini güçlendirmek için vardır. Ama bu teknolojiyi doğru kullananla kullanmayan arasında çok ciddi bir fark oluşacak. Tıpkı geçmişte elektriği, makineyi, interneti, e-ticareti zamanında yakalayanların öne geçmesi gibi; bugün de yapay zekâyı, dijitalleşmeyi ve veriyi doğru kullanan işletmeler öne geçecek. Kayseri olarak bizim güçlü bir ticaret hafızamız var. Üretim kültürümüz var. Girişimci ruhumuz var. Dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan firmalarımız var. Ama artık bu gücü dijital kabiliyetlerle desteklemek zorundayız. Çünkü önümüzdeki dönemde rekabet; sadece fiyatla, sadece kapasiteyle, sadece makine parkıyla değil; teknolojiyle, verimlilikle, dijital beceriyle ve yapay zekâyı kullanma kabiliyetiyle kazanılacak” dedi.

Kapadokya Yapay Zeka Zirvesi Başkanı Mustafa Sami Akmermer de “Biz dedik ki teknoloji sadece birilerinin tekelinde değildir. Biz üreten, geliştiren, yapay zeka çağına sadece tüketici olarak değil aktör olarak giren bir ülke hayal ettik. Bugün bu salonu dolduran sizler sadece bir salonu doldurmuyorsunuz sizler Türkiye yüzyılında bu teknoloji kodlarını biz yazacağız diyorsunuz. Sizlerin bu inancı, bu duruşu her türlü takdirin üzerindedir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kapadokya Yapay Zeka Zirvesi programında emeği geçenlere plaketleri takdim edildi.