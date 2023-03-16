Vali Yardımcısı Tunç milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti

Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, AK Parti İzmir'den milletvekili aday adaylığına başvurmak için görevinden istifa etti.

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  • 16.03.2023 16:16
  • Güncelleme: 16.03.2023 17:39
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Vali Yardımcısı Tunç milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, AK Parti İzmir’den milletvekili aday adaylığına başvurmak için görevinden istifa etti.

Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, AK Parti İzmir’den aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Valilik personeliyle vedalaşan Tunç, valilikten ayrıldı.

Mehmet Sadık Tunç kimdir?

1970 yılında Mardin-Midyat’ta doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Gaziantep Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Van-Edremit, Adana-Aladağ, Hatay Kırıkhan Kaymakam Vekilliklerinde bulundu. Düzce-Çilimli, Gaziantep-Nurdağı, Urfa-Hilvan Kaymakamlığı görevlerinden sonra Bayburt, Giresun ve Osmaniye Vali Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 1995 yılında İngiltere’de 8 ay İngiliz Dili ve Yönetim Sistemi üzerine, 1999 yılında İsrail’de bölgesel kalkınma üzerine çalışmalarda bulunmuştur. 1997 yılında Mülkiyeler Birliği Şinasi Özdenoğlu ödülü, aynı yıl Çevre Bakanından Çevre Beratı ödülünü almıştır. 2-4 Mayıs 2011 tarihleri arasında Avrupa Enstitüsü Kamu Yönetimi tarafından düzenlenen Avrupa Ensitütüleri ve Politikaları eğitimine katılmıştır. Osmaniye Vali Yardımcılığı görevi sırasında hazırlamış olduğu ve Katılım Öncesi Avrupa Birliği Mali Yardım Aracı (IPA) "Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı"na sunduğu, "Osmaniye İş Geliştirme ve Kobi Destek Merkezi" adlı projenin, 43 ilden yapılan 532 proje başvurusu arasından seçilen 47 projeden biri olarak yaklaşık 7.606 milyon avro hibe desteği almasını sağlamıştır. Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, evli ve üç çocuk sahibi olup, iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

İHA

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