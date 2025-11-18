Valiliğin iki projesi bir araya geldi

Kayseri Valiliği projelerinden Erva Spor Okulları'nın öğrencileri, yine Valilik himayelerinde faaliyete geçirilen Göktim Akademi'yi ziyaret ederek bilim, havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki çalışmaları yakından tanıdı.

Kayseri’de Valilik tarafından hayata geçirilen 2 projenin öğrencileri bir araya geldi. Kayseri Valiliği projesi olan Erva Spor Okulları’nın öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Kızılay Kayseri İl Merkezi'nin ortak iş birliğiyle faaliyete geçen Göktim Akademi’yi ziyaret etti. Öğrenciler atölyeleri gezerek bilim, havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki çalışmaları yakından tanıdı.

