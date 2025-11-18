Valiliğin iki projesi bir araya geldi
Kayseri’de Valilik tarafından hayata geçirilen 2 projenin öğrencileri bir araya geldi. Kayseri Valiliği projesi olan Erva Spor Okulları’nın öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Kızılay Kayseri İl Merkezi'nin ortak iş birliğiyle faaliyete geçen Göktim Akademi’yi ziyaret etti. Öğrenciler atölyeleri gezerek bilim, havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki çalışmaları yakından tanıdı.