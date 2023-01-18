Valilik ve büyükşehir iş birliğinde 'TRT Sanatçıları Şehir Konseri'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği kentte kültür sanat rüzgrı estirmeye devam ediyor. Kayserililere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği iş birliğinde düzenlenecek TRT Sanatçıları Şehir Konserleri çerçevesinde TRT sanatçıları vatandaşlarla buluşacak.

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  • 18.01.2023 11:39
  • Güncelleme: 18.01.2023 11:48
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Valilik ve büyükşehir iş birliğinde 'TRT Sanatçıları Şehir Konseri'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği kentte kültür sanat rüzgârı estirmeye devam ediyor. Kayserililere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği iş birliğinde düzenlenecek TRT Sanatçıları Şehir Konserleri çerçevesinde TRT sanatçıları vatandaşlarla buluşacak.

Yaz kış düzenlediği zengin içeriklere sahip kültür sanat etkinlikleri ile Kayserililerin takdirini toplayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ile el ele vererek yürüttüğü turizm ve kültür sanat atağı çerçevesinde yeni etkinliklerle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Büyükşehir ve Valilik iş birliğinde TRT Sanatçıları Şehir Konserleri düzenlenecek. 21 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’de Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde düzenlenecek konserde sahne alacak TRT sanatçıları sevilen parçaları Kayserililer için seslendirecek.

Büyükşehir Belediyesi ve valilik, vatandaşların ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilecekleri TRT Sanatçıları Şehir Konserleri’nde usta sanatçıların seslendirecekleri parçalarla Kayserililere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

İHA

Kayseri Gündem
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