Valilik ve SANTEK, nitelikli eleman ihtiyacı karşılanması hususunda istişare toplantısı düzenledi

Kayseri Valiliği, Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) İşkur iş gücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla paydaşlarla birlikte istişare toplantısı düzenledi.

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  • 29.11.2023 18:24
  • Güncelleme: 29.11.2023 18:24
Valilik ve SANTEK, nitelikli eleman ihtiyacı karşılanması hususunda istişare toplantısı düzenledi

Toplantıda konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Güçlü bir Türkiye’yi oluşturmak için istihdamı artırmak, gençlerimizi emekle, sanayiyle, işle buluşturmak, onları karanlıklara teslim etmemek için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapmamız gerekmektedir. Yapılan bütün araştırmalar çalışanların kötü alışkanlıklara daha az düştüğünü gösteriyor. İstihdam edilen gençlerimizin aileleri de çocuklarının kötü alışkanlıklara bulaşmasından kurtarılmış oluyor” dedi.
Kayseri Valiliği, Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) İşkur iş gücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla paydaşlarla birlikte istişare toplantısı düzenledi. Toplantıya; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü temsilcileri/danışmanları, OSB Başkanları, rektörler, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Gökmen Çiçek; Güçlü bir Türkiye’yi oluşturmanın istihdamı artırmaktan geçtiğini belirterek, “Güçlü bir Türkiye’yi oluşturmak için istihdamı artırmak, gençlerimizi emekle, sanayiyle, işle buluşturmak, onları karanlıklara teslim etmemek için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapmamız gerekmektedir. Yapılan bütün araştırmalar çalışanların kötü alışkanlıklara daha az düştüğünü gösteriyor. İstihdam edilen gençlerimizin aileleri de çocuklarının kötü alışkanlıklara bulaşmasından kurtarılmış oluyor” diye konuştu.
Çalışma ve İş Kurumu’nun faaliyetleri hakkında konuşan Vali Çiçek, “İş ve Meslek Danışmanlarımızca istihdamı artırmak amacıyla, bireysel görüşmeler yapılmaya devam edilmiş, kurumda iş görüşmeleri düzenlenmiş, mahalle muhtarları ziyaret edilmiş, yüz yüze yapılan işyeri ziyaretleri artırılmıştır” ifadelerini kullanarak ayrıca personel/istihdam temininde güçlük çeken sektörlerin başında metal, mobilya ve tekstil sektörlerinin geldiğini ifade ederek bu hususta çözümler üretileceğini söyledi.

1ha

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