Valilikten 'paylaşım' videosu

Kayseri Valiliği tarafından sosyal medya paylaşımlarına dikkat çekmek için bir video yayınlandı.

Kayseri Valiliği tarafından paylaşılan videoda, “Sakın yapma. Çocukları yüzleri belli olacak şekilde dramatize ederek paylaşma. Acıklı müziklerle travma yaratacak görüntüleri yayma. Emin olmadığın paylaşımların peşinde zaman harcama. Kavga etme, tartışmaya girme. Kaosa hizmet etme, kimseye laf yetiştirme. Birlik, beraberlik şuurunu kaybetme. Fırsatçıların tezgahına gelip onları sevindirme. Daha güçlü çıkacağız” ifadelerine yer verildi.