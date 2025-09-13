Valizinde 1 kilogram uyuşturucu ile yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, valizine sakladığı 1 kilogram uyuşturucu maddeyle yakalanan R.S. (23) tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; Narkotik Arama Köpeği Mia ile yapılan aramalarda, şüphelinin valizine gizlenmiş 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
R.S. (23), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.