Valizinde 1 kilogram uyuşturucu ile yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, valizine sakladığı 1 kilogram uyuşturucu maddeyle yakalanan R.S. (23) tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; Narkotik Arama Köpeği Mia ile yapılan aramalarda, şüphelinin valizine gizlenmiş 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

R.S. (23), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

