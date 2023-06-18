Van'da kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti
Van'da kalp krizi geçiren uzman çavuş Mehmet Bozdoğan hayatını kaybetti.
- 18.06.2023 00:07
- Güncelleme: 18.06.2023 09:36
- 125
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Van’da kalp krizi geçiren uzman çavuş Mehmet Bozdoğan hayatını kaybetti.
Hakkari’de görev yapan ve izne ayrılan uzman çavuş Mehmet Bozdoğan, Van’da kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Bozdoğan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bozdoğan’ın cenazesinin memleketi Kayseri’de defnedileceği öğrenildi.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN