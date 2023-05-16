Vatan aşkı engel tanımadı

Kayseri'de yaşayan 22 engelli vatandaş, 'temsili askerlik' uygulamasıyla bir günlüğüne asker olma heyecanını ve sevincini yaşadı.

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  • 16.05.2023 16:57
  • Güncelleme: 16.05.2023 17:42
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Vatan aşkı engel tanımadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de yaşayan 22 engelli vatandaş, ‘temsili askerlik’ uygulamasıyla bir günlüğüne asker olma heyecanını ve sevincini yaşadı.

Bedensel, zihinsel ve görme engelli vatandaşlar, askerlik görevini yerine getirmek üzere aileleri ile birlikte Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına geldi. Başvuruların ardından, asker tıraşı olan ve üniforma giyen engelli bireyler için yemin töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan yemin töreninde tümen sancağının tanıtılmasının ardından engelli askerler, ellerini yanlarında bulunan masanın üzerindeki Türk bayrağı ile silahların üzerine koyarak yemin etti.

“Şu anda dünyanın en mutlu insanı benim”

Askerlik görevini icra ederek, tezkeresini alan Ömer Duman asker olmanın sevincini yaşadığını belirterek, “Öncelikli olarak devletimize, devletimizin bu icraatı gerçekleştiren kurumlarına çok teşekkür ediyorum. Unutmamak lazım ki engelli olsun olmasın ‘Her Türk asker doğar’. Allah da bize bu güzel üniformayı giymeyi nasip etti. Çok şükür, arkadaşlarla birlikte çok mutluyuz. Bana 2003 yılında elverişsiz raporu verildi. Ben askerde kalmayı çok istiyordum. Hep dedemin kahramanlık hikayeleri ile büyüdüm. Benim en büyük hayalimdi ama sağlık şartlarından dolayı ben askerlik yapamadım. Bu da içimde bir ukde olarak kaldı. Herhalde şu anda dünyanın en mutlu insanı benimdir” ifadelerini kullandı.

Ömer Duman’ın eşi Zehra Duman da, “Eşimin yıllardır böyle bir isteği vardı. Sürekli istiyordu. Vatan sevgisi de çok fazla. Tarih öğretmeni olmasından dolayı sanırım vatanda sevgisi çok yüksek. Ben de şu anda eşimle aynı heyecanı, aynı gururu yaşıyorum. Bu üniformayı giydiği için ayrıca ben de çok gururluyum. Bu imkan verildiği için de herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Üniformayı giymek çok güzel bir duyguymuş”

Görme engelli Akar Demir de, “Üniformayı ilk defa giydim. Gerçekten çok güzel bir duyguymuş. Devletimize de bize bu imkanı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Allah askerimize ve devletimize zeval vermesin” dedi.

Akar Demir’in eşi İkbal Demir da, “Bugün temsili askerlik için eşime eşlik ettim. Çok mutluyum. Gerçekten çok gururluyum. Şu anda duygularımı da çok zor ifade ediyorum. Devletimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Son olarak engelli askerlere, temel eğitim çalışması yaptırıldı. Eğitim sırasında askerlere, esas duruş ve asker selamı gösterildi.

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İHA

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