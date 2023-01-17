Vatan Partisi’nden Kılıçdaroğlu’na eleştiri

İl Sekreteri Necdet Tosun; “İşte bugün ABD kuvvetleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet, Sözcü, altılı masa, bütün Biden tayfası. HDP-PKK ve FETÖ ile birlikte, Türk komutanlarını, Türk ordusunu düşman mevzisinden ve düşmanca hedef alarak, savaştaki konumlarını açıklıyorlar. Ne bu açıklamayı yapanların ne de bu kağıt parçalarını hazırlayanların vatan diye bir dertleri yoktur, ciğerleri yoktur, duyguları yoktur, vatansızdırlar ve Türk milletiyle bağları kalmamıştır” dedi.

Vatan Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı muhalefeti eleştirdiği sırada alkışladıkları için komuta kademesini hedef almıştı. Kılıçdaroğlu, komutanlar için "Siyaset yapacaksanız kutsal üniformalarınızı çıkartıp Erdoğan'ın yanında sıralanın" şeklinde eleştirmişti. Vatan Partisi Kayseri İl Sekreteri Necdet Tosun, Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun 10 Ocak 2023 günü Meclis kürsüsünden Türk ordusuna savaş açtığını öne süren Tosun,

"Kemal Kılıçdaroğlu'nu grup toplantısında alkışlayan milletvekilleri de neye alet olduğunun farkında değildir, Altılı masa partilerinin içindeki vatanseverler de olayın farkında değildir. ABD güdümündeki basın, Sözcü, Cumhuriyet olayın tam olarak farkındadır. Farkında olmadıkları şudur; Bu açıklamada yalnızca komutanlarımıza hakaret yoktur. Önümüzdeki sürece ilişkin çok önemli işaretler vardır” diye konuştu.

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Tosun, açıklamasının devamında: “Bu açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye yönelik silah kullanma sürecine girdiğinin işareti vardır.

Kemal Kılıçdaroğlu, bu açıklamaları rastgele yapmıyor. ABD'nin psikolojik savaş dairesi organları gibi çalışan Cumhuriyet ve Sözcü de bu manşetleri boşuna atmıyor.

Buradaki tehdit, ABD'nin Türkiye'ye yönelik doğrudan silah kullanma yönündeki tavrı ve iradesidir. Açıklanan budur.

ABD, Türkiye'ye silah göstermektedir ve Kılıçdaroğlu gibi unsurlarını da iç cepheyi bölmek üzere unsurları da harekete geçirilmiştir.

İşte bugün ABD kuvvetleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet, Sözcü, Altılı Masa, bütün Biden tayfası, HDP-PKK ve FETÖ ile birlikte, Türk komutanlarını, Türk ordusunu düşman mevzisinden ve düşmanca hedef alarak, savaştaki konumlarını açıklıyorlar.

Ne bu açıklamayı yapanların ne de bu kağıt parçalarını hazırlayanların vatan diye bir dertleri yoktur, ciğerleri yoktur, duyguları yoktur, vatansızdırlar ve Türk nilletiyle bağları kalmamıştır.

Türkiye'nin Vatan Partisi vardır. Dışardan ve içeriden ülkemize yönelen bütün ABD tehditlerini en cesur şekilde saptayan, milletin önüne koyan ve gereğini yapma iradesine sahip Vatan Partisi vardır.

Bir tarafta ABD'nin oyuncağı başkanlar vardır, bir tarafta ise Türk milletinin kahramanı, 50 yıldır Türkiye'nin bağımsızlığı, birliği ve emek mücadelesi için siperde olan, ABD'nin tehditlerini yerle bir eden, Kılıçdaroğlu'nun ve tayfasının korkudan tir tir titrediği Cumhurbaşkanı Adayımız Doğu Perinçek vardır. Hepsine meydan okuyoruz.

Türkiye'yi böldürtmeyeceğiz, ABD'ye teslim etmeyeceğiz, kanlı banyo senaryolarınıza geçit vermeyeceğiz. Kaos planlarıyla savaşa savaşa hükümet olacağız. Meclise gireceğiz ve üretim devrimini başaracağız” şeklinde konuştu.