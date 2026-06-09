Vatandaş Sordu, Başkan Palancıoğlu cevapladı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” buluşmaları kapsamında; Bahçelievler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, taleplerini cevapladı.

Melikgazi'de yaptığı ve yeni yapacakları projeleri de vatandaşlara aktaran Başkan Palancıoğlu, "Bugün de Bahçelievler Mahallemizde başkan yardımcılarım, birim müdürlerim ve teknik ekibim ile birlikte talep, öneri ve istekleri dinleyerek yapabileceklerimizi değerlendiriyor, soruları cevaplandırıyoruz. Türkiye’de en çok yatırım yapan belediyelerden biriyiz. Türkiye'de borçsuz olan nadir belediyelerden biriyiz. Borcumuz yok, faiz ödemiyoruz. Üreten belediyeyiz. Türkiye'de en çok okul, en çok sağlık merkezi, en çok park, Kuran kursu yapan belediyeyiz. Bu mahallemize yapılan Adli Tıp, sağlık ocağı buraya hayat getirecek. Polis Merkezi buraların güvenliğini ve gelişmesini sağlayacak. Melikgazi Belediyesi olarak gençlerimize ve çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Onlar Türkiye'nin geleceği. Aile yapısı da çok önemli. İşte bu yüzden ilçemize camiler, okullar, kütüphaneler, Kur'an kursları yapıyoruz. İnşallah yapmaya devam edeceğiz. Buraya bir de sosyal tesis müjdesi vermek istiyorum. Bu sosyal tesislerimiz de kadınlarımız eğitim alacak, ailelerine destek olacak. Burada üretim yapacaklar. Bir de bu sosyal tesisimizin içine gençlerimiz için bir akıl küpü kütüphanesi yapacağız. El ele verip ülkemiz için gece gündüz çalışmamız lazım. Melikgazi’de yaptığımız büyük yatırımların sayısı 100'ü geçti. Rabbim bizlere güç ve kuvvet versin inşallah. Cennet ülkemize hizmet etmeye hep birlikte devam edelim" dedi.