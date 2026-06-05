Vatandaş Soruyor, Başkan Yalçın Cevaplıyor

MİLLETLE BÜTÜNLEŞEN BELEDİYECİLİK

“Milletle Bütünleşen Belediyecilik” adı altında gerçekleştirilen programın yeni dönemdeki ilk durağı Türk Dünyası Millet Bahçesi olacak. 8 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 17.00’de düzenlenecek buluşmada vatandaşlar, Talas’a ilişkin merak ettikleri konuları doğrudan Başkan Yalçın’a iletebilecek.

ORTAK AKIL VE KATILIMCI YÖNETİM

Göreve geldiği günden bu yana istişare kültürüne önem veren Başkan Yalçın, vatandaşlarla yüz yüze gerçekleştirilen programların yerel yönetimlerde ortak aklın güçlenmesine katkı sunduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Talas’ı vatandaşlarımızla birlikte yönetiyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde yine hemşehrilerimizden dinliyor, çözüm yollarını birlikte oluşturuyoruz. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığımız tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan ‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programımızın gördüğü ilgi bizleri memnun etti. Bu yıl da aynı samimiyetle hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı programımıza bekliyoruz."

İKİNCİ DURAK DEDEOĞLU CAMİİ

Öte yandan programın ikincisi Atatürk Bulvarı Osmanlı Kültür Evi yanındaki Dedeoğlu Camii Parkı’nda düzenlenecek.

10 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek buluşma saat 18.00’de başlayacak.