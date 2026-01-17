Vatandaş sosyal medya mecrasından seslendi, Vali Çiçek anında karşılık verdi
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yaşlı bir adamın yalnız yaşadığını ve yürümekte güçlük çektiğini bildiren bir vatandaşın sosyal medya paylaşımına 'hemen ilgileniyorum' yanıtını vererek konu hakkında çalışma gerçekleşeceğini belirti.
Kayseri’de bir vatandaş, yaşlı bir kişinin yalnız yaşadığını ve yürümekte güçlük çektiğini belirterek sosyal medya platformu üzerinden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e seslendi. Vali Çiçek ise “hemen ilgileniyorum” yanıtını vererek vatandaşa destek sağlanacağını bildirdi.