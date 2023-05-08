Vatandaş Ulaşımda İndirim Bekliyor
Geçtiğimiz yıl 28 liraya çıkan akaryakıt fiyatlarının 20 liranın altına düşmesinden dolayı, ulaşım ücretlerinin de aynı oranda indirime gidilmesi gerekiyor.
- 08.05.2023 13:41
- Güncelleme: 08.05.2023 13:41
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Petrolün varil fiyatında meydana gelen anormal yükselişin akaryakıt fiyatlarına yansımasından dolayı ulaşım ücretlerinde de artışa neden olmuştu.
Yüzde 40 oranında gerileyen akaryakıt fiyatlarının ulaşım ücretlerinde de bir düşüşe neden olması gerektiğini bekleyen vatandaşlar, seçim öncesi bu indirimin gerçekleşmesini bekliyorlar.
Litre fiyatı 28 liraya kadar yükselen akaryakıt fiyatlarının 20 liranın altına düşmesi, LPG fiyatının da 10 lira bandına gerilemesi, vatandaşın tarmvay ve otobüs ulaşım ücretlerinde indirim yapılması beklentisine neden oldu.
Haber Merkezi
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