Vatandaş Ulaşımda İndirim Bekliyor

Petrolün varil fiyatında meydana gelen anormal yükselişin akaryakıt fiyatlarına yansımasından dolayı ulaşım ücretlerinde de artışa neden olmuştu.

Yüzde 40 oranında gerileyen akaryakıt fiyatlarının ulaşım ücretlerinde de bir düşüşe neden olması gerektiğini bekleyen vatandaşlar, seçim öncesi bu indirimin gerçekleşmesini bekliyorlar.

Litre fiyatı 28 liraya kadar yükselen akaryakıt fiyatlarının 20 liranın altına düşmesi, LPG fiyatının da 10 lira bandına gerilemesi, vatandaşın tarmvay ve otobüs ulaşım ücretlerinde indirim yapılması beklentisine neden oldu.