Vatandaşa KADES kullanımı anlatıldı, broşürler dağıtıldı
Kayseri'de polis ekipleri Kızılay Talas Şubesi'nde vatandaşlara KADES kullanımı üzerine seminer gerçekleştirdi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Kızılay Talas Şubesi toplantı salonunda vatandaşlara yönelik seminer gerçekleştirdi.
Seminerde KADES ve kadına yönelik şiddete karşı mücadele hakkında bilgilendirme broşürleri dağıtıldı, KADES kullanımına yönelik bilgilendirmeler yapıldı.