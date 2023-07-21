Vatandaşı 16 milyon TL dolandırdığı iddia edilen şahıs serbest bırakıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 10 kişiyi yatırım şirketine yatırım yaparak para kazandırma bahanesiyle toplam 16 milyon 500 bin TL dolandırdığı ileri sürülen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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  • 21.07.2023 16:45
  • Güncelleme: 21.07.2023 20:27
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Vatandaşı 16 milyon TL dolandırdığı iddia edilen şahıs serbest bırakıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 10 kişiyi yatırım şirketine yatırım yaparak para kazandırma bahanesiyle toplam 16 milyon 500 bin TL dolandırdığı ileri sürülen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre 10 vatandaş; son iki yıl içerisinde şüpheli M.G.’nin bir yatırım şirketinde yatırım yaparak para kazandığından bahisle kendilerini ikna ederek yatırım amaçlı kendilerinden toplamda 16 milyon 500 bin TL para alarak dolandırdığını iddia ederek şikayetçi oldu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüpheli M.G.; İstanbul’ otobüsle gittiği sırada Ankara’da AŞTI Otogarında yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından M.G., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. M.G., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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